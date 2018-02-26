Четверо пострадали в результате взрыва в Лестере

Не менее четырех человек пострадали в результате взрыва в Лестере, Великобритания. Об этом сообщили в службе скорой помощи региона Восточный Мидленд, на территории которого произошел инцидент.
Из сообщения службы скорой помощи: «Мы можем подтвердить, что четыре пациента из района (где произошел взрыв) были направлены в Королевскую больницу в критическом состоянии. Полиция рекомендует всем избегать района взрыва».
По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в двухэтажном доме, на первом этаже которого находился магазин. Здание полностью разрушено. На месте ЧП продолжают работать поисково-спасательные бригады. Пока не известно, сколько людей могли находиться в квартирах и магазине в момент взрыва.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел в центре английского города Лестер. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Дороги вблизи места ЧП были перекрыты.
По информации телеканала Sky News, взрыв произошел в двухэтажном доме, на первом этаже которого находился магазин. Здание полностью разрушено. На месте ЧП продолжают работать поисково-спасательные бригады. Пока не известно, сколько людей могли находиться в квартирах и магазине в момент взрыва.
Ранее сообщалось, что сильный взрыв прогремел в центре английского города Лестер. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и экстренные службы. Дороги вблизи места ЧП были перекрыты.
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