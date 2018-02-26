Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

В Милане прошел секретный показ Dolce & Gabbana. На этот раз гостей удивили не только модные новинки. Вместо привычных стройных красавиц на подиум вылетели дроны.
Как сообщает Daily Mail, звездным гостям пришлось ждать начала показа более 40 минут, так как организаторы должны были убедиться, что все в зале отключили Wi-Fi .
Беспилотники открыли показ под песню Кендрика Ламара «All the Stars». Дроны пронесли над подиумом сумочки из новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана, вызвав восхищение гостей.
А вот демонстрировать модные наряды беспилотники пока не научились. Поэтому спустя несколько минут на подиум пришлось выйти и моделям.
Беспилотники открыли показ под песню Кендрика Ламара «All the Stars». Дроны пронесли над подиумом сумочки из новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана, вызвав восхищение гостей.
А вот демонстрировать модные наряды беспилотники пока не научились. Поэтому спустя несколько минут на подиум пришлось выйти и моделям.
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