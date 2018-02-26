Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны. Италия, беспилотники, мода, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

    Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

    комментировать
    Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

    Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

    Полет нормальный: Dolce & Gabbana выпустили на подиум дроны

      В Милане прошел секретный показ Dolce & Gabbana. На этот раз гостей удивили не только модные новинки. Вместо привычных стройных красавиц на подиум вылетели дроны.

      Как сообщает Daily Mail, звездным гостям пришлось ждать начала показа более 40 минут, так как организаторы должны были убедиться, что все в зале отключили Wi-Fi .

      Беспилотники открыли показ под песню Кендрика Ламара «All the Stars». Дроны пронесли над подиумом сумочки из новой коллекции Доменико Дольче и Стефано Габбана, вызвав восхищение гостей.

      А вот демонстрировать модные наряды беспилотники пока не научились. Поэтому спустя несколько минут на подиум пришлось выйти и моделям.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru