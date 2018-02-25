В Северной Осетии река окрасилась в оранжевый цвет: видео

Река Ардон в Северной Осетии окрасилась в ярко-оранжевый цвет. Это обеспокоило местных жителей. Однако в Минприроды Северной Осетии уверены, что явление это хотя и непривычное, но опасности не представляет.

Минприроды Северной Осетии: «Сегодня на „Зеленую линию“ Минприроды республики от жителей поселка Мизур поступил сигнал о том, что река Ардон окрасилась в необычный ярко-оранжевый цвет. На место оперативно выехали экологи Минприроды Северной Осетии».



Специалисты установили, что из-за потепления грунтовые воды начали проникать в бесхозную шахту.



Минприроды Северной Осетии: «Через скальные породы стали вытекать смывы глины, ржавых труб, где нет никаких химических элементов. В данный момент эта утечка прекращена. Ситуация остается под контролем Мизурской администрации».



По мнению экологов, ситуация не представляет угрозы для фауны реки Ардон. Тем не менее, специалисты взяли пробы сточных вод из места смыва и ниже по течению для дальнейшего использования в надзорной деятельности. Результаты будут переданы в управление Росприроднадзора по Северной Осетии.