Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе

Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) во французском Марселе.

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В финале противником российского теннисиста Карена Хачанова стал француз Люк Пуй. Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Противостояние на корте продолжалось 1 час и 50 минут.



21-летний россиянин таким образом завоевал второй в карьере трофей на турнирах АТР в одиночном разряде. Призовой фонд турнира в Марселе превышает 645 тысяч евро.

