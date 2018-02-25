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    Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе

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    Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе

    Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе

    Российский теннисист Хачанов выиграл турнир в Марселе
  • Фото: Associated Press © 2018, Claude Paris

    • Россиянин Карен Хачанов стал победителем турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) во французском Марселе.

    В финале противником российского теннисиста Карена Хачанова стал француз Люк Пуй. Матч завершился со счетом 7:5, 3:6, 7:5. Противостояние на корте продолжалось 1 час и 50 минут.

    21-летний россиянин таким образом завоевал второй в карьере трофей на турнирах АТР в одиночном разряде. Призовой фонд турнира в Марселе превышает 645 тысяч евро.

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