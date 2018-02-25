Овечкин и Малкин поздравили хоккеистов сборной России с победой на Олимпиаде

Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин и форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин поздравили хоккеистов российской сборной с золотом Олимпиады в Пхёнчхане.
Поздравления хоккеистам сборной Овечкин разместил на своей странице в Instagram.
Александр Овечкин: «Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы».
Малкин в своем поздравлении отметил игру российской сборной. Он поблагодарил участвовавших в Олимпиаде хоккеистов за то, что отдали все силы на Играх и завоевали долгожданную награду.
Евгений Малкин: «Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото — просто красавцы! Отличная работа, парни! Поздравляю».
А капитан сборной России Павел Дацюк, который после победы на Олимпиаде вошел в престижный «Тройной золотой клуб», получил поздравления от своего бывшего клуба — Detroit Red Wings. Команда разместила сообщение с поздравлением в своем Twitter.
Финальный матч мужского хоккейного турнира ОИ-2018 состоялся сегодня утром. Он завершился победой россиян над немцами со счетом 4:3 в овертайме. Овечкин и Малкин не смогли принять участие в Олимпиаде в Южной Корее из-за решения руководства НХЛ, которое отказалось делать паузу в регулярном чемпионате и отпустить игроков лиги в Пхёнчхан.
Александр Овечкин: «Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы».
Малкин в своем поздравлении отметил игру российской сборной. Он поблагодарил участвовавших в Олимпиаде хоккеистов за то, что отдали все силы на Играх и завоевали долгожданную награду.
Евгений Малкин: «Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото — просто красавцы! Отличная работа, парни! Поздравляю».
А капитан сборной России Павел Дацюк, который после победы на Олимпиаде вошел в престижный «Тройной золотой клуб», получил поздравления от своего бывшего клуба — Detroit Red Wings. Команда разместила сообщение с поздравлением в своем Twitter.
Congrats, Pav! 🥇 #PyeongChang2018 #TripleGoldClub #LGRW pic.twitter.com/oJrJ9F10j2— Detroit Red Wings (@DetroitRedWings) 25 февраля 2018 г.
Финальный матч мужского хоккейного турнира ОИ-2018 состоялся сегодня утром. Он завершился победой россиян над немцами со счетом 4:3 в овертайме. Овечкин и Малкин не смогли принять участие в Олимпиаде в Южной Корее из-за решения руководства НХЛ, которое отказалось делать паузу в регулярном чемпионате и отпустить игроков лиги в Пхёнчхан.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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