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    Овечкин и Малкин поздравили хоккеистов сборной России с победой на Олимпиаде

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Соколов
    Овечкин и Малкин поздравили хоккеистов сборной России с победой на Олимпиаде

    Овечкин и Малкин поздравили хоккеистов сборной России с победой на Олимпиаде

    Овечкин и Малкин поздравили хоккеистов сборной России с победой на Олимпиаде
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Соколов

    • Капитан клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин и форвард Pittsburgh Penguins Евгений Малкин поздравили хоккеистов российской сборной с золотом Олимпиады в Пхёнчхане.

    Поздравления хоккеистам сборной Овечкин разместил на своей странице в Instagram.

    Александр Овечкин: «Мужики! Болели, переживали! Красавцы! Принесли победу стране, золото! Молодцы».

    Малкин в своем поздравлении отметил игру российской сборной. Он поблагодарил участвовавших в Олимпиаде хоккеистов за то, что отдали все силы на Играх и завоевали долгожданную награду.

    Евгений Малкин: «Спасибо российским спортсменам за то, что отдали все силы на этой непростой Олимпиаде! Отдельное спасибо моим друзьям-хоккеистам за долгожданное золото — просто красавцы! Отличная работа, парни! Поздравляю».

    А капитан сборной России Павел Дацюк, который после победы на Олимпиаде вошел в престижный «Тройной золотой клуб», получил поздравления от своего бывшего клуба — Detroit Red Wings. Команда разместила сообщение с поздравлением в своем Twitter.




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    Финальный матч мужского хоккейного турнира ОИ-2018 состоялся сегодня утром. Он завершился победой россиян над немцами со счетом 4:3 в овертайме. Овечкин и Малкин не смогли принять участие в Олимпиаде в Южной Корее из-за решения руководства НХЛ, которое отказалось делать паузу в регулярном чемпионате и отпустить игроков лиги в Пхёнчхан.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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