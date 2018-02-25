Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

Дамаск подвергся очередной атаке боевиков. Обстрел велся из минометов.
По городу был выпущен 21 боеприпас. Квартал в историческом центре столицы Баб-Тума и район Аббасиин подверглись ракетным обстрелам. Пострадали мирные жители, передает РИА Новости.
А на окраине Дамаска под огнем оказался квартал Дахият Асад, кроме того, 16 снарядов разорвались в лагере беженцев Вафидин, где находится единственный гуманитарный коридор, связывающий столицу Сирии с Восточной Гутой.
Между тем накануне СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии.
А на окраине Дамаска под огнем оказался квартал Дахият Асад, кроме того, 16 снарядов разорвались в лагере беженцев Вафидин, где находится единственный гуманитарный коридор, связывающий столицу Сирии с Восточной Гутой.
Между тем накануне СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии.
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