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    Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска. Сирия, войны и вооруженные конфликты, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБоевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

    Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

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    Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

    Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

    Боевики обстреляли из минометов центр и окраины Дамаска

      Дамаск подвергся очередной атаке боевиков. Обстрел велся из минометов.

      По городу был выпущен 21 боеприпас. Квартал в историческом центре столицы Баб-Тума и район Аббасиин подверглись ракетным обстрелам. Пострадали мирные жители, передает РИА Новости.

      А на окраине Дамаска под огнем оказался квартал Дахият Асад, кроме того, 16 снарядов разорвались в лагере беженцев Вафидин, где находится единственный гуманитарный коридор, связывающий столицу Сирии с Восточной Гутой.

      Между тем накануне СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня на всей территории Сирии.

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