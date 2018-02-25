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    Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда. выборы, Жириновский, пенсионеры, Собчак Ксения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЖириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

    Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

    3 комментария
    Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

    Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

    Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

      Предвыборная кампания набрала ход, ролики кандидатов убеждают людей прийти на выборы и изменить страну. Сами же кандидаты общаются с народом. Им приходится мерзнуть на морозе, как Владимиру Жириновскому и Ксении Собчак, греть цыплят в руках, как Борису Титову, идти с гвоздиками наперевес к памятнику Ленину, как Максиму Сурайкину, или носить каску в производственном цеху, как Павлу Грудинину.

      Павел Грудинин на этой неделе снова стал хедлайнером предвыборных новостей. После истории с незакрытыми вовремя зарубежными счетами СМИ обратили внимание на то, что сыновья кандидата имеют собственность не только в Испании, но и в Латвии. Отдуваться пришлось Геннадию Зюганову.

      Геннадий Зюганов: «Это очередная провокация».

      В чем заключается, не понятно. В принципе, в том, что взрослые сыновья кандидата в президенты могут покупать себе дома и землю где угодно, никакого нарушения закона нет. Единственное, в чем упрекают Грудинина, — в попытке скрыть этот факт. Более осведомленные люди развивают тему: заграничная собственность кандидата на пост президента страны может стать инструментом давления.

      Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «Всегда может возникнуть конфликт интересов. А этот конфликт интересов может просто оказать пагубное влияние не только на такого кандидата в президенты, а может быть, и будущего даже президента, но и, собственно говоря, на всех граждан страны, которую он представляет».

      Еще одна острая и обсуждаемая тема в предвыборной кампании Грудинина — то, как он упорно настаивает на эффективности сталинской политики, забывая о миллионах репрессированных — цене, которую заплатил народ за годы сталинской власти.

      На этой неделе кандидаты поздравляли сильную половину своих избирателей с Днем защитника Отечества. Борис Титов отправился на юг, в Новороссийск, и посетил мемориальный комплекс «Малая земля». А Ксения Собчак на север, в Североморск, к морякам. На военную базу ее, правда, не пустили.

      Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский никуда не поехал и поздравлял защитников в Москве, увлекательно рассказывая об истории российской армии.

      Владимир Жириновский: «Всякая нечисть перла на просторы страны, потому что в Европе всегда было тесно».

      Накануне выяснилось, что Владимир Вольфович уже 12 лет как числится пенсионером. В пенсионном фонде он пожаловался на то, что за 60 лет беззаветной и преданной работы на благо родины ему так и не присвоили звание ветерана труда.

      Владимир Жириновский: «А почему вы мне за стаж не платите? У меня стаж 60 лет. А у Зюганова есть ветеран труда? Он пчелами занимается. За все время только одну баночку меда дал. А у меня ничего нет!»

      Доверенные лица Владимира Путина агитировали за своего кандидата в регионах. Александр Румянцев — в Нижнем Новгороде, где планируется открытие новой высокотехнологичной клиники для лечения детей с тяжелыми заболеваниями, а Елена Шмелёва принимала посетителей в общественном штабе во Пскове.

      Тем временем Центризбирком и Общественная палата России заявили, что наблюдать за выборами изъявили желание более 70 тысяч неравнодушных россиян. Международные наблюдатели от ОБСЕ побывают в 50 регионах страны. Больше всего иностранных наблюдателей представляют Германию, Францию и Великобританию. Американских дипломатов решением нашего МИД к наблюдению за выборами не допустили.

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