Жириновский потребовал присвоить ему звание ветерана труда

Предвыборная кампания набрала ход, ролики кандидатов убеждают людей прийти на выборы и изменить страну. Сами же кандидаты общаются с народом. Им приходится мерзнуть на морозе, как Владимиру Жириновскому и Ксении Собчак, греть цыплят в руках, как Борису Титову, идти с гвоздиками наперевес к памятнику Ленину, как Максиму Сурайкину, или носить каску в производственном цеху, как Павлу Грудинину.
Павел Грудинин на этой неделе снова стал хедлайнером предвыборных новостей. После истории с незакрытыми вовремя зарубежными счетами СМИ обратили внимание на то, что сыновья кандидата имеют собственность не только в Испании, но и в Латвии. Отдуваться пришлось Геннадию Зюганову.
Геннадий Зюганов: «Это очередная провокация».
В чем заключается, не понятно. В принципе, в том, что взрослые сыновья кандидата в президенты могут покупать себе дома и землю где угодно, никакого нарушения закона нет. Единственное, в чем упрекают Грудинина, — в попытке скрыть этот факт. Более осведомленные люди развивают тему: заграничная собственность кандидата на пост президента страны может стать инструментом давления.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «Всегда может возникнуть конфликт интересов. А этот конфликт интересов может просто оказать пагубное влияние не только на такого кандидата в президенты, а может быть, и будущего даже президента, но и, собственно говоря, на всех граждан страны, которую он представляет».
Еще одна острая и обсуждаемая тема в предвыборной кампании Грудинина — то, как он упорно настаивает на эффективности сталинской политики, забывая о миллионах репрессированных — цене, которую заплатил народ за годы сталинской власти.
На этой неделе кандидаты поздравляли сильную половину своих избирателей с Днем защитника Отечества. Борис Титов отправился на юг, в Новороссийск, и посетил мемориальный комплекс «Малая земля». А Ксения Собчак на север, в Североморск, к морякам. На военную базу ее, правда, не пустили.
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский никуда не поехал и поздравлял защитников в Москве, увлекательно рассказывая об истории российской армии.
Владимир Жириновский: «Всякая нечисть перла на просторы страны, потому что в Европе всегда было тесно».
Накануне выяснилось, что Владимир Вольфович уже 12 лет как числится пенсионером. В пенсионном фонде он пожаловался на то, что за 60 лет беззаветной и преданной работы на благо родины ему так и не присвоили звание ветерана труда.
Владимир Жириновский: «А почему вы мне за стаж не платите? У меня стаж 60 лет. А у Зюганова есть ветеран труда? Он пчелами занимается. За все время только одну баночку меда дал. А у меня ничего нет!»
Доверенные лица Владимира Путина агитировали за своего кандидата в регионах. Александр Румянцев — в Нижнем Новгороде, где планируется открытие новой высокотехнологичной клиники для лечения детей с тяжелыми заболеваниями, а Елена Шмелёва принимала посетителей в общественном штабе во Пскове.
Тем временем Центризбирком и Общественная палата России заявили, что наблюдать за выборами изъявили желание более 70 тысяч неравнодушных россиян. Международные наблюдатели от ОБСЕ побывают в 50 регионах страны. Больше всего иностранных наблюдателей представляют Германию, Францию и Великобританию. Американских дипломатов решением нашего МИД к наблюдению за выборами не допустили.
Геннадий Зюганов: «Это очередная провокация».
В чем заключается, не понятно. В принципе, в том, что взрослые сыновья кандидата в президенты могут покупать себе дома и землю где угодно, никакого нарушения закона нет. Единственное, в чем упрекают Грудинина, — в попытке скрыть этот факт. Более осведомленные люди развивают тему: заграничная собственность кандидата на пост президента страны может стать инструментом давления.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «Всегда может возникнуть конфликт интересов. А этот конфликт интересов может просто оказать пагубное влияние не только на такого кандидата в президенты, а может быть, и будущего даже президента, но и, собственно говоря, на всех граждан страны, которую он представляет».
Еще одна острая и обсуждаемая тема в предвыборной кампании Грудинина — то, как он упорно настаивает на эффективности сталинской политики, забывая о миллионах репрессированных — цене, которую заплатил народ за годы сталинской власти.
На этой неделе кандидаты поздравляли сильную половину своих избирателей с Днем защитника Отечества. Борис Титов отправился на юг, в Новороссийск, и посетил мемориальный комплекс «Малая земля». А Ксения Собчак на север, в Североморск, к морякам. На военную базу ее, правда, не пустили.
Кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский никуда не поехал и поздравлял защитников в Москве, увлекательно рассказывая об истории российской армии.
Владимир Жириновский: «Всякая нечисть перла на просторы страны, потому что в Европе всегда было тесно».
Накануне выяснилось, что Владимир Вольфович уже 12 лет как числится пенсионером. В пенсионном фонде он пожаловался на то, что за 60 лет беззаветной и преданной работы на благо родины ему так и не присвоили звание ветерана труда.
Владимир Жириновский: «А почему вы мне за стаж не платите? У меня стаж 60 лет. А у Зюганова есть ветеран труда? Он пчелами занимается. За все время только одну баночку меда дал. А у меня ничего нет!»
Доверенные лица Владимира Путина агитировали за своего кандидата в регионах. Александр Румянцев — в Нижнем Новгороде, где планируется открытие новой высокотехнологичной клиники для лечения детей с тяжелыми заболеваниями, а Елена Шмелёва принимала посетителей в общественном штабе во Пскове.
Тем временем Центризбирком и Общественная палата России заявили, что наблюдать за выборами изъявили желание более 70 тысяч неравнодушных россиян. Международные наблюдатели от ОБСЕ побывают в 50 регионах страны. Больше всего иностранных наблюдателей представляют Германию, Францию и Великобританию. Американских дипломатов решением нашего МИД к наблюдению за выборами не допустили.
Комментарии