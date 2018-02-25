Громкие, гордые, злые: как Олимпиада сплотила спортсменов и болельщиков в Пхёнчхане

Российских хоккеистов поздравляют с победой, которую ждали больше 20 лет. В главном сражении Олимпиады «красная машина» одолела немцев. Это была победа духа. Это была победа над собой — россияне играли как единая команда. Финал смотрели всей страной, всей страной держали кулаки, от Калининграда до Владивостока. С победой, страна!
Если на олимпийском льду Евгения Медведева казалась хрупкой, то в жизни она еще миниатюрнее. В Пхёнчхане она — дважды медалистка, но в финальный день каталась так, что глаз не оторвать, все эти баллы зрителям в любой точке света были ни к чему.
Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ-2018: «Со мной было такое в первый раз. После проката я обычно скупа на эмоции. У меня начало подкатывать, стала в последнюю позу, и эмоции просто вылились наружу».
Мама Медведевой признается, что выступления дочери в прямом эфире не смотрит, что никаких нервов не хватает, в Корею уже потом прилетела. А вот бабушка — Валентина Лаврентьевна — болела с трибун.
Валентина Лаврентьевна, бабушка Евгении Медведевой: «Там и всплеск эмоций. И слезы радости. Там такой клубок».
Скелетонист Никита Трегубов, узнав о решении МОК отстранить десятки товарищей по сборной, сгоряча хотел вообще в Пхёнчхан не ехать. Но теперь приносит на интервью серебряную медаль в кармане — награда первого среди равных — уступил только выступавшему на домашней трассе корейцу.
Масла в огонь недоверия, конечно, добавили две странные допинговые истории. Одна из которых стоила России первой олимпийской медали в кёрлинге. У Александра Крушельницкого нашли в пробах запрещенный мельдоний. А у бобслеистки Сергеевой — следы сердечного препарата, тоже запретного. Откуда это все взялось — теперь будут тщательно разбираться. Но даже сквозь шум таких неприятностей российских болельщиков все равно было слышно.
Как сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин, американская пресса российских болельщиков в Пхёнчхане характеризует кратко, но емко: громкие, гордые, злые. И такими их явно не ожидали увидеть: мол, должны были быть смущены скандалами вокруг сборной, разочарованы выступлением без российского флага. А получилось, как констатирует The New York Times, что неприятности этих русских только раздразнили.
Болельщик: «Было столько российских болельщиков, что отсутствие флага, в общем флага на спортивной арене, оно компенсировалось тысячами флагов российских на трибунах».
Ярким завершением этой непростой Олимпиады для россиян стал финал мужского хоккейного турнира. Подопечные Олега Знарка в решающей битве вырвали золото у немцев — 4:3.
Евгения Медведева, двукратный серебряный призер ОИ-2018: «Со мной было такое в первый раз. После проката я обычно скупа на эмоции. У меня начало подкатывать, стала в последнюю позу, и эмоции просто вылились наружу».
Мама Медведевой признается, что выступления дочери в прямом эфире не смотрит, что никаких нервов не хватает, в Корею уже потом прилетела. А вот бабушка — Валентина Лаврентьевна — болела с трибун.
Валентина Лаврентьевна, бабушка Евгении Медведевой: «Там и всплеск эмоций. И слезы радости. Там такой клубок».
Скелетонист Никита Трегубов, узнав о решении МОК отстранить десятки товарищей по сборной, сгоряча хотел вообще в Пхёнчхан не ехать. Но теперь приносит на интервью серебряную медаль в кармане — награда первого среди равных — уступил только выступавшему на домашней трассе корейцу.
Масла в огонь недоверия, конечно, добавили две странные допинговые истории. Одна из которых стоила России первой олимпийской медали в кёрлинге. У Александра Крушельницкого нашли в пробах запрещенный мельдоний. А у бобслеистки Сергеевой — следы сердечного препарата, тоже запретного. Откуда это все взялось — теперь будут тщательно разбираться. Но даже сквозь шум таких неприятностей российских болельщиков все равно было слышно.
Как сообщает корреспондент НТВ Иван Трушкин, американская пресса российских болельщиков в Пхёнчхане характеризует кратко, но емко: громкие, гордые, злые. И такими их явно не ожидали увидеть: мол, должны были быть смущены скандалами вокруг сборной, разочарованы выступлением без российского флага. А получилось, как констатирует The New York Times, что неприятности этих русских только раздразнили.
Болельщик: «Было столько российских болельщиков, что отсутствие флага, в общем флага на спортивной арене, оно компенсировалось тысячами флагов российских на трибунах».
Ярким завершением этой непростой Олимпиады для россиян стал финал мужского хоккейного турнира. Подопечные Олега Знарка в решающей битве вырвали золото у немцев — 4:3.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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