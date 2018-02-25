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    Бейсджампер застрял на дереве после прыжка с высотки на севере Москвы: фото

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    • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com
    Бейсджампер застрял на дереве после прыжка с высотки на севере Москвы: фото

    Бейсджампер застрял на дереве после прыжка с высотки на севере Москвы: фото

    Бейсджампер застрял на дереве после прыжка с высотки на севере Москвы: фото
  • Фото: ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн / vk.com

    • Прыжок неизвестного экстремала с высотки на Ленинградском шоссе пошел не по плану. Он зацепился парашютом за дерево.

    Бейсджампер прыгнул с высотки на Ленинградском шоссе в Москве. Его трюк едва не закончился трагедией, сообщает сайт «Комсомольской правды».

    В 12:52 в полицию позвонил очевидец, который рассказал, что экстремал прыгнул с парашютом с 40-этажной высотки и пытался приземлиться на площадку в парке. Но в результате бейсджампер упал на деревья, его парашют зацепился за ветки, и он повис на высоте. На место отправились спасатели, но экстремал сбежал с метра происшествия до их прибытия.

    Пресс-служба столичного управления МЧС: «На место выехали наши сотрудники. Однако пострадавшего на месте не нашли. Наша помощь не понадобилась».

    В полиции подтвердили, что бейсджампер скрылся. По-видимому, ему удалось спуститься на землю самостоятельно, а парашют он бросил на дереве.

    Инцидент произошел в Войковском районе столицы. По словам жителей, 40-этажная башня на Ленинградском шоссе уже давно пользуется популярностью у бейсджамперов. Они незаконно проникают на крышу высотки. Здание, которое облюбовали экстремалы, — 140 метров в высоту.

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