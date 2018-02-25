В Дагестане против двоих полицейских возбуждено дело о мошенничестве

Двоих сотрудников управления уголовного розыска МВД Дагестана заподозрили в махинациях с документами по командировкам. Против них возбуждено дело о мошенничестве.
В Дагестане в отношении двоих полицейских из управления угрозыска возбудили дело о мошенничестве. Причиной стали финансовые нарушения, передает ТАСС.
Представитель пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану: «Должностные лица управления представили фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы, и получили от 10 тыс. до 20 тыс. рублей».
По данным следствия, подозреваемые полицейские представили в финансовое подразделение фиктивные отчетные документы о служебных командировках. В результате они незаконно получили компенсацию расходов.
Руководство МВД Дагестана тем временем проводит проверку. Решается вопрос об увольнении подозреваемых по отрицательным мотивам.
Между тем источник РИА Новости заявил, что в числе задержанных начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального МВД — полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров.
Представитель пресс-службы СУ СК РФ по Дагестану: «Должностные лица управления представили фиктивные документы, компенсирующие командировочные расходы, и получили от 10 тыс. до 20 тыс. рублей».
По данным следствия, подозреваемые полицейские представили в финансовое подразделение фиктивные отчетные документы о служебных командировках. В результате они незаконно получили компенсацию расходов.
Руководство МВД Дагестана тем временем проводит проверку. Решается вопрос об увольнении подозреваемых по отрицательным мотивам.
Между тем источник РИА Новости заявил, что в числе задержанных начальник отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска регионального МВД — полковник полиции Хайбула Ибнухаджаров.
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