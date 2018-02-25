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    В Москве скончался создатель «Нивы» и «восьмерки»

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    • Фото: Никитин Николай / ТАСС
    В Москве скончался создатель «Нивы» и «восьмерки»

    В Москве скончался создатель «Нивы» и «восьмерки»

    В Москве скончался создатель «Нивы» и «восьмерки»
  • Фото: Никитин Николай / ТАСС

    • Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев скончался в возрасте 83 лет.

    Как сообщает РИА Новости, Мирзоев скончался 23 февраля в Москве. Прощание с ним пройдет в понедельник в городской больнице №36.

    Представитель «АвтоВАЗа»: «Компания традиционно оказывает помощь в организации всех процедур и выражает соболезнования родным и близким Георгия Мирзоева».

    Георгий Мирзоев являлся главным конструктором автомобильного завода «АвтоВАЗ» с 1976 по 1998 годы. Под его руководством были созданы автомобили ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 и другие. Также при нем стартовали проекты «Калина» и Priora.

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