Вдова Марьянова впервые высказалась после обвинений в смерти актера

Вдова Дмитрия Марьянова впервые нарушила молчание. Женщина ответила на обвинения, которые обрушились на нее после трагической смерти актера.
Ксения Бик впервые появилась на публике с тех пор, как не стало ее знаменитого мужа. Вдова актера не могла отказать друзьям — чете Виторганов, единственным людям, которые поддержали ее в трудную минуту. И пришла на их семейный праздник.
Ксения Бик, вдова Дмитрия Марьянова: «Они не впустили в свое сердце гадость, слухи, которые окружают нашу семью последнее время. За что им огромная благодарность, очень сложно удержаться в нашем мире от этого всего».
Пока вдова Марьянова пытается справиться с горем, ее обвиняют в том, что ей была выгодна смерть знаменитого мужа. Бывшая возлюбленная актера фигуристка Ирина Лобачёва не исключает, что Бик могла пойти на преступление ради наследства актера — это две квартиры в Москве, загородный дом, автомобиль, мотоцикл, банковские счета, по оценкам экспертов, общей стоимостью 90 миллионов рублей.
Ирина Лобачёва: «Я не сомневаюсь, что это убийство. Даже от рака люди так быстро не уходят, не за три месяца. Было медикаментозное вмешательство. Явное отравление. У него были красные пятна, но он кожными болезнями не болел никогда».
Фигуристка уверяет: ею движет не месть обиженной женщины (именно от нее актер ушел к Ксении Бик), а факты.
Ирина Лобачёва: «Он собирался с ней разводиться, это я знаю с его слов».
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне. Следователи рассматривают несколько версий смерти актера: отказ бригады скорой оперативно прибыть на помощь и некачественное оказание услуг в частной клинике, где перед смертью лечился актер.
Ксения Бик, вдова Дмитрия Марьянова: «Они не впустили в свое сердце гадость, слухи, которые окружают нашу семью последнее время. За что им огромная благодарность, очень сложно удержаться в нашем мире от этого всего».
Пока вдова Марьянова пытается справиться с горем, ее обвиняют в том, что ей была выгодна смерть знаменитого мужа. Бывшая возлюбленная актера фигуристка Ирина Лобачёва не исключает, что Бик могла пойти на преступление ради наследства актера — это две квартиры в Москве, загородный дом, автомобиль, мотоцикл, банковские счета, по оценкам экспертов, общей стоимостью 90 миллионов рублей.
Ирина Лобачёва: «Я не сомневаюсь, что это убийство. Даже от рака люди так быстро не уходят, не за три месяца. Было медикаментозное вмешательство. Явное отравление. У него были красные пятна, но он кожными болезнями не болел никогда».
Фигуристка уверяет: ею движет не месть обиженной женщины (именно от нее актер ушел к Ксении Бик), а факты.
Ирина Лобачёва: «Он собирался с ней разводиться, это я знаю с его слов».
Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября 2017 года в подмосковной Лобне. Следователи рассматривают несколько версий смерти актера: отказ бригады скорой оперативно прибыть на помощь и некачественное оказание услуг в частной клинике, где перед смертью лечился актер.
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