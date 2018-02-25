Новый любовник Волочковой оказался скромным сисадмином

Анастасия Волочкова показала, где проводит страстные дни и ночи со своим новым любовником.
Балерина без капли макияжа, с еще мокрыми после утреннего душа волосами и без нижнего белья спешит к новому возлюбленному. И уверяет, что 40-летний Михаил Логинов, с которым она в отношениях уже три месяца, и не такой ее видел.
Анастасия Волочкова: «Без мейкапа, без всего, выхожу с любимым человеком».
Новый ухажер ждет Волочкову в своем кабинете. Он работает системным администратором в спа-отеле, что в пяти минутах езды от дома балерины. А Волочкова хвастается, что это она украсила дверь кабинета возлюбленного сердечками — лично вырезала и приклеивала, чтобы каждую минуту любимый мужчина думал только о ней.
По меркам Волочоковой, ее новый избранник — скромный трудяга, в среднем получает 60 тысяч рублей в месяц. И самому Логинову, скорее всего, и не снилось, что однажды он окажется в одной постели с белой «лебедью» шоу-бизнеса. Говорят, Логинов налаживал в особняке Волочковой Интернет, да так и остался.
Подноготную любовника Волочковой раскрывает его друг. Оказывается, за плечами возлюбленного балерины — два брака, и даже есть взрослый сын, он учится в Америке. Как сошлись балерина и системный администратор? И тянет ли Логинов с Волочковой деньги? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
Анастасия Волочкова: «Без мейкапа, без всего, выхожу с любимым человеком».
Новый ухажер ждет Волочкову в своем кабинете. Он работает системным администратором в спа-отеле, что в пяти минутах езды от дома балерины. А Волочкова хвастается, что это она украсила дверь кабинета возлюбленного сердечками — лично вырезала и приклеивала, чтобы каждую минуту любимый мужчина думал только о ней.
По меркам Волочоковой, ее новый избранник — скромный трудяга, в среднем получает 60 тысяч рублей в месяц. И самому Логинову, скорее всего, и не снилось, что однажды он окажется в одной постели с белой «лебедью» шоу-бизнеса. Говорят, Логинов налаживал в особняке Волочковой Интернет, да так и остался.
Подноготную любовника Волочковой раскрывает его друг. Оказывается, за плечами возлюбленного балерины — два брака, и даже есть взрослый сын, он учится в Америке. Как сошлись балерина и системный администратор? И тянет ли Логинов с Волочковой деньги? Ответы на эти вопросы — в материале программы «Ты не поверишь!».
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