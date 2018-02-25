Ковальчук назван самым ценным игроком хоккейного турнира в Пхёнчхане

На церемонии награждения команд было объявлено, что нападающий сборной России Илья Ковальчук признан самым ценным игроком хоккейного турнира Олимпийских игр 2018 года в Корее.
Ковальчук в шести матчах олимпийского турнира набрал 7 очков (5 шайб + 2 передачи). Статус самого ценного игрока Олимпиады определяют журналисты, работающие на матчах турнира.
Нападающий сообщил, что посвятил золотую медаль Игр отцу.
Илья Ковальчук, олимпийский чемпион: «То, что я самый ценный игрок турнира, — для меня ничего это особо не значит. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль».
Сборная России в воскресенье в финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане одолела команду Германии. Россияне добились победы в овертайме со счетом 4:3. В последний раз отечественные хоккеисты выигрывали Олимпиаду в 1992 году. Во время награждения золотыми медалями в Пхёнчхане подопечные Олега Знарка исполнили российский гимн.
Нападающий сообщил, что посвятил золотую медаль Игр отцу.
Илья Ковальчук, олимпийский чемпион: «То, что я самый ценный игрок турнира, — для меня ничего это особо не значит. Я шел к этому золоту с пяти лет, как начал заниматься хоккеем. Мой папа, царствие ему небесное, этого хотел. Ему и посвящаю медаль».
Сборная России в воскресенье в финале хоккейного турнира на Олимпиаде в Пхёнчхане одолела команду Германии. Россияне добились победы в овертайме со счетом 4:3. В последний раз отечественные хоккеисты выигрывали Олимпиаду в 1992 году. Во время награждения золотыми медалями в Пхёнчхане подопечные Олега Знарка исполнили российский гимн.
Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.
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