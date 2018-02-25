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    Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб»

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф
    Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб»

    Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб»

    Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк вошел в «Тройной золотой клуб»
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Вильф

    • После победы российских хоккеистов на Олимпиаде в Пхёнчхане капитан команды Павел Дацюк стал членом «Тройного золотого клуба».

    39-летний капитан российской сборной Павел Дацюк после победы на Олимпиаде в Южной Корее стал 28-м игроком и седьмым россиянином, попавшим в «Тройной золотой клуб».

    В «Тройной золотой клуб» могут попасть игроки и тренеры, выигравшие Кубок Стэнли, Олимпиаду и чемпионат мира. В финале олимпийского турнира по хоккею в Пхёнчхане россияне обыграли немцев со счетом 4:3 в овертайме. Эта победа и сделала Дацюка членом «Тройного золотого клуба».

    смотретьИсторическая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Историческая победа: Россия ликует после олимпийского триумфа хоккеистов
    Дацюк дважды выигрывал Кубок Стэнли в составе «Детройта», а в 2012-м в составе сборной России он стал чемпионом мира.

    В «Тройной золотой клуб» также входят россияне Валерий Каменский, Алексей Гусаров, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Александр Могильный и Владимир Малахов.

    Вопреки всему! Мужики поехали и сделали это! У России — золото Олимпиады!!!

    Опубликовано НТВ 24 февраля 2018 г.

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