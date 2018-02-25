«Игра актеров впечатляет»: публика тепло приняла фильм «Рубеж»

Российских зрителей не оставляет равнодушными лента «Рубеж», которая сейчас идет в кинотеатрах.
Захватывающий сюжет, удачно подобранный актерский состав и потрясающие спецэффекты. Все это отмечает публика уже после просмотра. И конечно, эмоции. Тема Великой Отечественной войны в России никого не может оставить равнодушным.
Зрительница: «Нельзя забывать войну. Надо помнить о своих прадедах и детям чаще показывать».
Зрительница: «Интересный сюжет, захватывающий. Игра актеров впечатляет. Мы остались под большим впечатлением и думаю, весь вечер будем обсуждать этот фильм».
Фильм режиссера Дмитрия Тюрина рассказывает о молодом и циничном бизнесмене, которого играет Павел Прилучный. Главный герой попадает во временную воронку и оказывается в блокадном Ленинграде. Молодому человеку, который ценит только деньги, только предстоит пройти свой рубеж, и узнать, что на самом имеет важную роль в жизни.
Зрительница: «Нельзя забывать войну. Надо помнить о своих прадедах и детям чаще показывать».
Зрительница: «Интересный сюжет, захватывающий. Игра актеров впечатляет. Мы остались под большим впечатлением и думаю, весь вечер будем обсуждать этот фильм».
Фильм режиссера Дмитрия Тюрина рассказывает о молодом и циничном бизнесмене, которого играет Павел Прилучный. Главный герой попадает во временную воронку и оказывается в блокадном Ленинграде. Молодому человеку, который ценит только деньги, только предстоит пройти свой рубеж, и узнать, что на самом имеет важную роль в жизни.
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