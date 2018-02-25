Жители ЛНР нашли способ обойти телефонную блокаду

В Луганске восстанавливается доступ к украинскому сотовому оператору, об этом сообщили в офисе телефонной компании. Однако сами жители
по-прежнему жалуются на проблемы со связью. Они возникли несколько дней назад. В Донбассе полагают — отключения были намеренными. Таким образом украинская сторона давит на самопровозглашенные республики. Горожане, чтобы не потерять связь с родственниками, вынуждены идти на хитрости.
ЛНР в телефонной блокаде: популярный украинский сотовый оператор Vodafone, которым пользуются 80 процентов абонентов Донбасса, отключился 22 февраля. Жители до последнего надеялись, что это временная проблема, обрыв найдут и починят, но, похоже, сотовый блэкаут — продолжение донецкой истории. Месяц назад по схожей схеме от сети Vodafone была отключена вся территория непризнанной ДНР.
В Донецке после отключения сети Vodafone появились стихийные «переговорные пункты». Жители города собираются возле офисов международных компаний — например, популярная точка рядом с одним из донецких филиалов ОБСЕ. Дело в том, что сотрудники миссии после отключения Vodafone установили GSM-пикосоты — усилители сигнала от базовых станций оператора через Интернет.
Сарафанное радио разнесло по городу весть о технической уловке иностранцев. На дежурство возле офиса ОБСЕ люди заступают посменно и ищут заветный сигнал на своих телефонах. Если повезет, можно дозвониться родственникам на украинской стороне.
Украинский сотовый оператор в непризнанных республиках бесперебойно работал с самого начала конфликта. Когда некоторое время назад в Донецке отключили украинский интернет, ДНР оперативно нашла провайдеров в России. Но мало кто ожидал, что Украина решится оставить более миллиона абонентов Донбасса и без стабильной телефонной связи.
Поломка, по информации Vodafone, произошла на неконтролируемой Украиной территории Луганской области. Но устранять ее технические службы сотового оператора не спешат. В Донецке, к примеру, специалистов Vodafone ждут уже больше месяца.
В ДНР не сомневаются — отключение обеих республик не просто технический сбой. Идею телефонной блокады украинские власти вынашивали давно. К тому же руководство Vodafone в декабре минувшего года заявляло о скором прекращении работы на неподконтрольной Киеву территории якобы из-за возможных западных санкций.
Виктор Яценко, министр связи ДНР: «Отключение — это политическое решение».
Пикасоты ОБСЕ быстро стали популярной темой на донецких интернет-форумах. Один из местных Telegram-каналов сообщил, что оборудование специально установили в помощь оставшимся без связи горожанам. Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг опроверг это в интервью НТВ.
Александр Хуг: «Я хотел бы прояснить этот момент, расставить все точки над „и“ и сказать, что заявление, что мы пригласили мирных жителей к нашим офисам, не соответствует действительности. Мы призываем стороны к диалогу, чтобы связь была восстановлена и гражданское население не страдало».
Александр Хуг подчеркнул, что заинтересован в скорейшем восстановлении сотовой связи на территории ДНР и ЛНР. Возможно, потому, что его офисы сейчас «оккупированы» донецкими пенсионерами, не потерявшими право на украинскую пенсию. Пожилые люди ищут на улице сигнал сотовой связи, чтобы получить СМС с информацией от пенсионного фонда.
Непризнанные республики давно подстраховались на случай телефонного блэкаута. В ДНР и ЛНР работают местные операторы сотовой связи. Но в Луганске местная сеть третий день перегружена и едва работает. Ситуация в Донецке немного лучше — национальный оператор к весне планирует запустить мобильный интернет 4G и увеличить количество базовых станций. Отключение украинской мобильной связи, говорят в республиках, несмотря на все сложности, еще один шаг к полной независимости от политики Киева.
В Донецке после отключения сети Vodafone появились стихийные «переговорные пункты». Жители города собираются возле офисов международных компаний — например, популярная точка рядом с одним из донецких филиалов ОБСЕ. Дело в том, что сотрудники миссии после отключения Vodafone установили GSM-пикосоты — усилители сигнала от базовых станций оператора через Интернет.
Сарафанное радио разнесло по городу весть о технической уловке иностранцев. На дежурство возле офиса ОБСЕ люди заступают посменно и ищут заветный сигнал на своих телефонах. Если повезет, можно дозвониться родственникам на украинской стороне.
Украинский сотовый оператор в непризнанных республиках бесперебойно работал с самого начала конфликта. Когда некоторое время назад в Донецке отключили украинский интернет, ДНР оперативно нашла провайдеров в России. Но мало кто ожидал, что Украина решится оставить более миллиона абонентов Донбасса и без стабильной телефонной связи.
Поломка, по информации Vodafone, произошла на неконтролируемой Украиной территории Луганской области. Но устранять ее технические службы сотового оператора не спешат. В Донецке, к примеру, специалистов Vodafone ждут уже больше месяца.
В ДНР не сомневаются — отключение обеих республик не просто технический сбой. Идею телефонной блокады украинские власти вынашивали давно. К тому же руководство Vodafone в декабре минувшего года заявляло о скором прекращении работы на неподконтрольной Киеву территории якобы из-за возможных западных санкций.
Виктор Яценко, министр связи ДНР: «Отключение — это политическое решение».
Пикасоты ОБСЕ быстро стали популярной темой на донецких интернет-форумах. Один из местных Telegram-каналов сообщил, что оборудование специально установили в помощь оставшимся без связи горожанам. Замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг опроверг это в интервью НТВ.
Александр Хуг: «Я хотел бы прояснить этот момент, расставить все точки над „и“ и сказать, что заявление, что мы пригласили мирных жителей к нашим офисам, не соответствует действительности. Мы призываем стороны к диалогу, чтобы связь была восстановлена и гражданское население не страдало».
Александр Хуг подчеркнул, что заинтересован в скорейшем восстановлении сотовой связи на территории ДНР и ЛНР. Возможно, потому, что его офисы сейчас «оккупированы» донецкими пенсионерами, не потерявшими право на украинскую пенсию. Пожилые люди ищут на улице сигнал сотовой связи, чтобы получить СМС с информацией от пенсионного фонда.
Непризнанные республики давно подстраховались на случай телефонного блэкаута. В ДНР и ЛНР работают местные операторы сотовой связи. Но в Луганске местная сеть третий день перегружена и едва работает. Ситуация в Донецке немного лучше — национальный оператор к весне планирует запустить мобильный интернет 4G и увеличить количество базовых станций. Отключение украинской мобильной связи, говорят в республиках, несмотря на все сложности, еще один шаг к полной независимости от политики Киева.
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