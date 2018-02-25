Небензя в ООН потребовал от США прекратить угрозы в адрес Дамаска

Совет безопасности ООН единогласно принял резолюцию о прекращении на 30 дней боевых действий в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. Впервые после затянувшихся переговоров документ поддержали все государства — члены Совбеза, включая Россию. Согласно соглашению, перемирие не будет распространяться на операции против террористов.
Резолюцию СБ ООН о временном на 30 дней прекращении огня в Сирии и доставке в пострадавшие от боев районы гуманитарной помощи дипломаты не могли согласовать больше двух дней. Документ, представленный Швецией и Кувейтом, не во всем устраивал Россию. Например, в нем не было прописано, что перемирие не касается террористических группировок — отрядов «Исламского государства», «Аль-Каиды» и «ан-Нусры» — действующих в Сирии. Кроме того, у России есть сомнения, что СБ вообще может декларативно из Нью-Йорка гарантировать, что все стороны конфликта разом согласятся прекратить боевые действия.
Даже за минуты до голосования в зале все еще совещались и вносили поправки в текст. Но, в итоге, основные разногласия были преодолены, российские поправки приняты и «гуманитарную резолюцию» по Сирии Совбез ООН поддержал единогласно.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Самое главное, вокруг чего ломались копья, чтобы эта резолюция не была интерпретирована как „Казус Белли“, как повод для объявления войны, а, к сожалению, такие заявления звучали из уст некоторых американских официальных лиц. Поэтому мы до последнего настаивали на том, что прекращение огня может быть достигнуто только переговорами на земле, декретом СБ перемирия не наступают».
По итогам голосования в Совбезе Небензя заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации принятой резолюции об установлении перемирия в Сирии, а также требует от США прекратить угрозы в адрес Дамаска. Дипломат выразил «глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии», сообщает ТАСС.
Василий Небензя: «Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН».
Даже за минуты до голосования в зале все еще совещались и вносили поправки в текст. Но, в итоге, основные разногласия были преодолены, российские поправки приняты и «гуманитарную резолюцию» по Сирии Совбез ООН поддержал единогласно.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН: «Самое главное, вокруг чего ломались копья, чтобы эта резолюция не была интерпретирована как „Казус Белли“, как повод для объявления войны, а, к сожалению, такие заявления звучали из уст некоторых американских официальных лиц. Поэтому мы до последнего настаивали на том, что прекращение огня может быть достигнуто только переговорами на земле, декретом СБ перемирия не наступают».
По итогам голосования в Совбезе Небензя заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации принятой резолюции об установлении перемирия в Сирии, а также требует от США прекратить угрозы в адрес Дамаска. Дипломат выразил «глубокую тревогу в связи с публичными заявлениями отдельных официальных лиц США, выступающих с угрозами агрессии против суверенной Сирии», сообщает ТАСС.
Василий Небензя: «Сразу предупреждаем: мы не допустим произвольной интерпретации только что принятой резолюции. Требуем прекратить раскручивание этой безответственной риторики и вместо этого включиться в общие усилия по урегулированию конфликта в Сирии на основе резолюции 2254 СБ ООН».
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