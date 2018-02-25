Сирийские военные предотвратили атаку смертника на автомобиле

Боевики в очередной раз попытались сорвать мирный процесс, совершив теракт в провинции Дамаск. Но сирийским военным удалось предотвратить атаку.

Они уничтожили заминированный автомобиль, которым управлял смертник. Террорист направил машину на блокпост правительственных войск рядом с почтовым отделением и мечетью. В тот момент там проходило богослужение. Солдаты вовремя заметили угрозу и открыли огонь из крупнокалиберного пулемета. Автомобиль взорвался. Никто из мирных жителей и военных не пострадал.