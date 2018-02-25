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    В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

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    В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

    В Воронежской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

    Полицейские Воронежской области выясняют обстоятельства ДТП, жертвами которого стали четыре человека.

    Инцидент произошел на трассе М-4 «Дон» в Бобровском районе. У микроавтобуса, ехавшего из Нальчика в Москву, возникли проблемы с двигателем, из-за чего водитель сделал остановку на обочине. Во время ремонта в автобус врезался МАЗ, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное МВД.

    Управление МВД РФ по Воронежской области: «Четверо погибших в микроавтобусе, следовавшем из Нальчика в Москву. Звонок о ДТП поступил на телефон 112 в 01:58 мск».

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