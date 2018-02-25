Объявлен состав российской хоккейной команды на финальный матч Игр

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Объявлен состав российской хоккейной команды на финальный матч Игр

Объявлен состав российской хоккейной команды на финальный матч Игр

Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Игр. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Финальная встреча с командой Германии начнется в 07:10 мск.



Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет, обыграв в полуфинале чехов (3:0). Команде Германии удалось победить канадцев (4:3).

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