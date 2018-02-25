Объявлен состав российской хоккейной команды на финальный матч Игр

Необходимо:

✔изучить состав нашей команды на матч против сборной Германии, который начнется в 7:10 по московскому времени

✔подключиться к прямому эфир

✔болеть с первых минут матча до финальной сирены



Live:

📺 Первый канал

🖥https://t.co/hVuJjUSFTb#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/wz5aw30a1v