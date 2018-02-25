Объявлен состав российской хоккейной команды на финальный матч Игр

Тренерский штаб команды олимпийских атлетов из России по хоккею огласил состав на финальный матч Игр. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея России.
Финальная встреча с командой Германии начнется в 07:10 мск.
Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет, обыграв в полуфинале чехов (3:0). Команде Германии удалось победить канадцев (4:3).
Необходимо:— Хоккей России (@russiahockey) 25 февраля 2018 г.
✔изучить состав нашей команды на матч против сборной Германии, который начнется в 7:10 по московскому времени
✔подключиться к прямому эфир
✔болеть с первых минут матча до финальной сирены
Live:
📺 Первый канал
🖥https://t.co/hVuJjUSFTb#краснаямашина #redmachine pic.twitter.com/wz5aw30a1v
Российская команда вышла в финал Олимпиады впервые за 20 лет, обыграв в полуфинале чехов (3:0). Команде Германии удалось победить канадцев (4:3).
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