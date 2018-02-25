Шведские кёрлингистки стали олимпийскими чемпионками в третий раз

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Шведские кёрлингистки стали олимпийскими чемпионками в третий раз

Шведские кёрлингистки стали олимпийскими чемпионками в третий раз

Шведские кёрлингистки одержали победу над командой Южной Корее и завоевали олимпийской золото.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу шведской команды. Они уже третий раз побеждают на Олимпиаде, что является рекордом.

Сборная Швеции по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 8:3 в финале женского олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Пхёнчхане. Шведки в рекордный третий раз победили на Олимпиаде.

Бронзовым призером в этом году стала Япония. Накануне спортсменкам из Страны восходящего солнца удалось обыграть команду Великобритании — 5:3.

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