Шведские кёрлингистки стали олимпийскими чемпионками в третий раз

Шведские кёрлингистки одержали победу над командой Южной Корее и завоевали олимпийской золото.

Встреча завершилась со счетом 8:3 в пользу шведской команды. Они уже третий раз побеждают на Олимпиаде, что является рекордом.



Сборная Швеции по керлингу одержала победу над командой Южной Кореи со счетом 8:3 в финале женского олимпийского турнира и завоевала золото Игр в Пхёнчхане. Шведки в рекордный третий раз победили на Олимпиаде.



Бронзовым призером в этом году стала Япония. Накануне спортсменкам из Страны восходящего солнца удалось обыграть команду Великобритании — 5:3.