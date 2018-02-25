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    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 323

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    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 323

    Количество заразившихся норовирусом в Пхёнчхане возросло до 323

    Число заразившихся норовирусной инфекцией в олимпийской зоне в южнокорейском Пхёнчхане продолжает возрастать. На сегодняшний день зарегистрировано 323 случая. Об этом во время 132-й сессии МОК сообщил глава оргкомитета Олимпийских игр Ли Хи Бом.

    Ли Хи Бом, глава оргкомитета Олимпийских игр: «Оргкомитет незамедлительно отреагировали на ситуацию. Статистика на день закрытия Игр следующая: всего зарегистрировано 323 случая заболевания норовирусом, 18 продолжают находиться на карантине».

    Ранее сообщалось о 275 заразившихся в Пхёнчхане. Среди них оказалось несколько спортсменов. Кроме того, из-за вспышки норовируса более 1200 сотрудников организации, занимающейся охраной правопорядка на Играх, были отстранены. Их временно заменили 900 солдат.

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