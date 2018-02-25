«Я понял, что вляпался»: Познер покинул прямой эфир «Аль-Джазиры»

Журналист Владимир Познер покинул в прямом эфире передачу на телеканале
«Аль-Джазира». По словам телеведущего, он не хотел принимать участие в политических дебатах, о чем заранее предупредил руководство телекомпании. Его заверили, что в эфире будет предпринята «честная и объективная попытка показать Россию такой, какая она есть сегодня». Но уже с первых минут стало понятно, что обещания расходятся с реальностью.
По словам Познера, телеканал «охотился» за ним уже довольно давно. На этот раз им удалось уговорить журналиста принять участие в программе по видеосвязи.
Владимир Познер, журналист: «Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет».
Но соблюсти эти условия «Аль-Джазире» не удалось. Помимо Познера в программе принимали участие Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза. И, как отметил телеведущий, он «с самой первой минуты понял, что вляпался».
Владимир Познер: «Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой. Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел».
Ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Телеведущая заявила, что он не может участвовать в выборах, так как занимал пост президента РФ два срока подряд. Верховный суд рассмотрел жалобу Собчак. Регистрацию Путина признали законной. В свою очередь Собчак заявила, что намерена «идти до конца» и обратиться в апелляционную инстанцию Верховного суда. При этом она призналась, что для нее важнее сам факт подачи иска.
Владимир Познер, журналист: «Я настаивал на том, (а) чтобы был либо прямой эфир, либо запись в режиме прямого эфира; (б) чтобы не было дебатов, а был бы анализ того, что сегодня происходит в России; другими словами, чтобы это не превратилось в спор людей, придерживающихся противоположных политических точек зрения. Меня заверили, что так оно и будет».
Но соблюсти эти условия «Аль-Джазире» не удалось. Помимо Познера в программе принимали участие Михаил Зыгарь, Евгения Альбац и Владимир Кара-Мурза. И, как отметил телеведущий, он «с самой первой минуты понял, что вляпался».
Владимир Познер: «Кара-Мурза выступил с довольно длинным монологом, смысл которого заключался в призыве к Западу не признавать предстоящих выборов легитимными, не поздравлять Путина с победой. Тут-то я и сказал, что мне совершенно не интересно принимать участие в этом разговоре, предоставляю двум другим участникам вести свою беседу, встал и ушел».
Ранее Ксения Собчак потребовала признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Телеведущая заявила, что он не может участвовать в выборах, так как занимал пост президента РФ два срока подряд. Верховный суд рассмотрел жалобу Собчак. Регистрацию Путина признали законной. В свою очередь Собчак заявила, что намерена «идти до конца» и обратиться в апелляционную инстанцию Верховного суда. При этом она призналась, что для нее важнее сам факт подачи иска.
Комментарии