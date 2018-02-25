Стало известно имя конкурсанта от Украины на «Евровидении»

На Украине выбрали исполнителя, который будет представлять страну на «Евровидении» в 2018 году. В Лиссабон, где на этот раз пройдет международный песенный конкурс, поедет певец
20-летний Константин Бочаров, который выступает под сценическим псевдонимом Melovin.
На «Евровидении» Бочаров исполнит песню Under the Ladder («Под лестницей»). Юноша уже пообещал, что «приедет с конкурса с победой».
Константин Бочаров родом из Одессы. В 2015 году он получил известность благодаря победе в вокальном шоу X-фактор на Украине.
Россию на международном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. Она должна была выступить еще на «Евровидении-2017» в Киеве, но СБУ запретила девушке въезд на территорию Украины на три года, заявив, что она без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но уже в 2018 году.
Константин Бочаров родом из Одессы. В 2015 году он получил известность благодаря победе в вокальном шоу X-фактор на Украине.
Россию на международном конкурсе будет представлять Юлия Самойлова. Она должна была выступить еще на «Евровидении-2017» в Киеве, но СБУ запретила девушке въезд на территорию Украины на три года, заявив, что она без разрешения Киева выступала в Крыму. После этого было решено, что Самойлова все равно споет на «Евровидении», но уже в 2018 году.
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