Постпред Сирии при ООН: власти ответят на атаки террористов во время перемирия

Власти Сирии ответят, если во время перемирия террористы будут атаковать жителей страны. Об этом заявил постпред страны при ООН Башар Джаафари после принятия Совбезом резолюции об установлении режима прекращения огня.
Башар Джаафари, постпред Сирии при ООН: «Я подчеркиваю, что наше правительство оставляет за собой право ответить как сочтет нужным, если группы террористов будут атаковать жителей в любой части Сирии даже одной единственной ракетой».
Он также отметил, что перемирие должно быть установлено на всей территории страны, включая районы, которые находятся под контролем Соединенных Штатов, Африн и Голаны. Кроме того, Джаафари потребовал от международной коалиции «прекратить разрабатывать планы по разделению Сирии».
Башар Джаафари: «Правительства этих стран — США, Соединенного Королевства и Франции — должны прекратить разрабатывать так называемые стратегические планы, которые напоминают о колониальных временах — например, по разделению Сирии. Они именно так и поступили — собрались в Вашингтоне и договорились о разделе Сирии в течение года. Они должны прекратить претворять в жизнь какие-то стратегические планы, результатом чего является распространение терроризма».
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о перемирии на территории Сирии минимум на 30 дней. Предполагается, что это позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших.
При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации принятой резолюции и потребовал от США прекратить «оккупационные замашки».
Он также отметил, что перемирие должно быть установлено на всей территории страны, включая районы, которые находятся под контролем Соединенных Штатов, Африн и Голаны. Кроме того, Джаафари потребовал от международной коалиции «прекратить разрабатывать планы по разделению Сирии».
Башар Джаафари: «Правительства этих стран — США, Соединенного Королевства и Франции — должны прекратить разрабатывать так называемые стратегические планы, которые напоминают о колониальных временах — например, по разделению Сирии. Они именно так и поступили — собрались в Вашингтоне и договорились о разделе Сирии в течение года. Они должны прекратить претворять в жизнь какие-то стратегические планы, результатом чего является распространение терроризма».
Ранее сообщалось, что Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о перемирии на территории Сирии минимум на 30 дней. Предполагается, что это позволит международным организациям оказать гуманитарную помощь населению и эвакуировать пострадавших.
При этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не допустит произвольной интерпретации принятой резолюции и потребовал от США прекратить «оккупационные замашки».
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