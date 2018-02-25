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    В Индии молодоженам вручили заминированный подарок

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    В Индии молодоженам вручили заминированный подарок

    В Индии молодоженам вручили заминированный подарок

    Два человека, в том числе молодой супруг, стали жертвами взрыва в индийском штате Одиша. Бомба была спрятана в свадебном подарке.

    По информации местного телеканала NDTV, инцидент произошел спустя несколько дней после торжественной церемонии. Взрывное устройство сработало, когда новобрачные вскрывали свадебные подарки. Коробка неожиданно взорвалась прямо в руках молодого мужа.

    В результате мужчина погиб, а его супруга получила серьезные травмы и была госпитализирована. Еще одной жертвой взрыва стала родственница молодоженов.

    Полиция выясняет, какое взрывчатое вещество использовали для изготовления бомбы, и кто именно вручил этот подарок, сообщает телеканал

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