В Индии молодоженам вручили заминированный подарок

Два человека, в том числе молодой супруг, стали жертвами взрыва в индийском штате Одиша. Бомба была спрятана в свадебном подарке.
По информации местного телеканала NDTV, инцидент произошел спустя несколько дней после торжественной церемонии. Взрывное устройство сработало, когда новобрачные вскрывали свадебные подарки. Коробка неожиданно взорвалась прямо в руках молодого мужа.
В результате мужчина погиб, а его супруга получила серьезные травмы и была госпитализирована. Еще одной жертвой взрыва стала родственница молодоженов.
Полиция выясняет, какое взрывчатое вещество использовали для изготовления бомбы, и кто именно вручил этот подарок, сообщает телеканал
В результате мужчина погиб, а его супруга получила серьезные травмы и была госпитализирована. Еще одной жертвой взрыва стала родственница молодоженов.
Полиция выясняет, какое взрывчатое вещество использовали для изготовления бомбы, и кто именно вручил этот подарок, сообщает телеканал
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