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    Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео. артисты, Запашные, Калмыкия, цирк. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАкробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео

    Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео

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    • Кадр из видео: Андрей Санджарыков / youtube.com
    Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео

    Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео

    Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео
    • Кадр из видео: Андрей Санджарыков / youtube.com

      • Воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Запашного в спорткомплексе «Ойрат-арена» в Элисте.

      Артист Антон Мартынов сорвался с поддерживающих канатов и упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом, уточняется на сайте «Калмыкия-Онлайн». Видеозапись с выступления была опубликована на YouTube.

      Артиста доставили в больницу с травмой головы. Он находится в реанимации. Состояние Мартынова врачи оценивают как стабильное.

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