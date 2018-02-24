Акробат сорвался с высоты в цирке Запашного: видео

Воздушный акробат сорвался с высоты во время выступления цирка Запашного в спорткомплексе
«Ойрат-арена» в Элисте.
Артист Антон Мартынов сорвался с поддерживающих канатов и упал на манеж во время трюка, который выполнял в паре с братом-близнецом, уточняется на сайте «Калмыкия-Онлайн». Видеозапись с выступления была опубликована на YouTube.
Артиста доставили в больницу с травмой головы. Он находится в реанимации. Состояние Мартынова врачи оценивают как стабильное.
Артиста доставили в больницу с травмой головы. Он находится в реанимации. Состояние Мартынова врачи оценивают как стабильное.
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