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    Павел Дуров попал на обложку российской версии Forbes

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    Павел Дуров попал на обложку российской версии Forbes

    Павел Дуров попал на обложку российской версии Forbes

    Павел Дуров попал на обложку российской версии Forbes
  • Фото: forbes.ru

    • Основатель популярного мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» попал на обложку Forbes за март 2018 года. Речь идет о российской версии журнала.

    Мартовский номер Forbes вышел на обложке с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Этот номер содержит рейтинг «Королей госзаказа» и самых дорогих компаний Рунета.

    Примечательно, что на днях Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером. По подсчетам журнала, основатель Telegram обладает состоянием не менее чем $1,7 млрд.

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