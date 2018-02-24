Павел Дуров попал на обложку российской версии Forbes

Основатель популярного мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» попал на обложку Forbes за март 2018 года. Речь идет о российской версии журнала.
Мартовский номер Forbes вышел на обложке с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Этот номер содержит рейтинг «Королей госзаказа» и самых дорогих компаний Рунета.
Примечательно, что на днях Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером. По подсчетам журнала, основатель Telegram обладает состоянием не менее чем $1,7 млрд.
Примечательно, что на днях Forbes признал Павла Дурова долларовым миллиардером. По подсчетам журнала, основатель Telegram обладает состоянием не менее чем $1,7 млрд.
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