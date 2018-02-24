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    Посольство РФ в Великобритании ответило на статью Джонсона о Крыме

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    Посольство РФ в Великобритании ответило на статью Джонсона о Крыме

    Посольство РФ в Великобритании ответило на статью Джонсона о Крыме

    Глава британского МИД Борис Джонсон опубликовал статью о «незаконном присоединении» Крыма. На нее последовала реакция российского посольства.

    В своей статье Борис Джонсон написал, что Великобритания обязана противостоять России. Он призвал сохранить санкции, введенные против России из-за Крыма. По его словам, санкции должны оставаться в силе до тех пор, «пока крымские территории остаются под контролем Кремля, а также пока не будут соблюдаться минские договоренности».

    На сайте российской дипломатической миссии в Великобритании был размещен ответ на статью Джонсона.

    Из сообщения посольства РФ в Великобритании: «Очень жаль, что в статье не говорится о четвертой годовщине госпереворота в Киеве, который поддержал Запад в целом и Великобритания в частности и в ходе которого была грубо нарушена не только Конституция Украины, но и договоренности президента Януковича с оппозицией при посредничестве Германии, Франции и Польши».

    В посольстве также подчеркнули, что британским властям пора пересмотреть отношение к происходящему на Украине. Ведь бесконечные необоснованные обвинения против России поощряют киевский режим к продолжению разрушительной политики.

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