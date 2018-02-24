Американца задержали в Японии за убийство и расчленение девушки

По версии полиции, американец после свидания убил и расчленил японку. Ее голову нашли в чемодане.
27-летняя жительница города Санда из префектуры Хёго встретилась в Осаке с 26-летним американцем Евгением Байрактаром. После свидания пара вместе зашла в жилой дом в округе Хигасинари, в котором квартиры сдают в аренду туристам.
Момент, как гражданин США и его спутница зашли в здание, попал в объективы камер видеонаблюдения. Но больше на записях девушка не появлялась, пишет агентство Kyodo.
На следующий день после ее пропажи мать девушки обратилась в полицию. Правоохранители изучили записи камер и выяснили, что американец 18 февраля несколько раз выходил и возвращался в дом с вместительной дорожной сумкой. Через некоторое время он уехал из Осаки.
В ходе поисков пропавшей полицейские обнаружили в здании чемодан с отрезанной головой. Остальные части тела убитой пока не найдены.
Подозреваемого задержали в соседней префектуре Нара. Известно, что он приехал в Японию в январе и вскоре должен был вернуться в Нью-Йорк.
Момент, как гражданин США и его спутница зашли в здание, попал в объективы камер видеонаблюдения. Но больше на записях девушка не появлялась, пишет агентство Kyodo.
На следующий день после ее пропажи мать девушки обратилась в полицию. Правоохранители изучили записи камер и выяснили, что американец 18 февраля несколько раз выходил и возвращался в дом с вместительной дорожной сумкой. Через некоторое время он уехал из Осаки.
В ходе поисков пропавшей полицейские обнаружили в здании чемодан с отрезанной головой. Остальные части тела убитой пока не найдены.
Подозреваемого задержали в соседней префектуре Нара. Известно, что он приехал в Японию в январе и вскоре должен был вернуться в Нью-Йорк.
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