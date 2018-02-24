Арестованное за посещение Крыма судно из Танзании передадут ВМС Украины

Танзанийское судно Sky Moon в конце 2016 года украинские пограничники задержали за посещение Крыма. Его решили передать
военно-морским силам Украины.
Судно Sky Moon, которое было арестовано украинскими пограничниками во время следования из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты, передадут ВМС Украины. Об этом решении сообщили в Госпогранслужбе Украины, передает РИА Новости.
Госпогранслужба Украины: «Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано военно-морским силам Украины».
Sky Moon задержали в украинской части реки Дунай. На борту находились девять человек — капитан судна из Ливии и восемь членов экипажа из Сирии.
На Украине в суде капитана Sky Moon признали виновным в перевозке 3000 тонн технической соды «вне украинского таможенного контроля с территории Крыма». Таким образом, товар назвали контрабандой. В результате груз стоимостью более 680 тысяч долларов изъяли, также суд принял решение о конфискации судна. Кроме того, всем членам экипажа Sky Moon запретили въезд на Украину сроком на три года.
Это было первым в истории Украины судебным решением о конфискации морского судна.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за это решение. Однако власти Киева по-прежнему отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан.
Госпогранслужба Украины: «Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 года задержали сотрудники госпогранслужбы, будет передано военно-морским силам Украины».
Sky Moon задержали в украинской части реки Дунай. На борту находились девять человек — капитан судна из Ливии и восемь членов экипажа из Сирии.
На Украине в суде капитана Sky Moon признали виновным в перевозке 3000 тонн технической соды «вне украинского таможенного контроля с территории Крыма». Таким образом, товар назвали контрабандой. В результате груз стоимостью более 680 тысяч долларов изъяли, также суд принял решение о конфискации судна. Кроме того, всем членам экипажа Sky Moon запретили въезд на Украину сроком на три года.
Это было первым в истории Украины судебным решением о конфискации морского судна.
Напомним, Крым воссоединился с Россией по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. Большинство жителей полуострова проголосовали за это решение. Однако власти Киева по-прежнему отказываются признавать итоги волеизъявления крымчан.
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