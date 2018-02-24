Очевидцы рассказали, как удалось остановить стрелка у храма в Кизляре

Стрелок из Кизляра — Халил Халилов — не дожил ни до суда, ни до первого допроса. Пули, выпущенные сотрудниками Росгвардии, остановили этого безумца с охотничьим ружьем.
Сергей Пресняков, директор республиканского казачьего центра г. Кизляр: «Я подумал, что это хлопушки просто стреляют. Я не мог представить, что можно в такой день прийти и просто людей застрелить».
Сергей успел усадить в машину свою престарелую маму и отогнать авто, а затем бросился обратно. Стрелок уже поднимался по лестнице к открытой двери храма.
Сергей Пресняков: «На эмоциях я кричал: „Стреляй в меня“».
Убийца так и не вошел в церковь. Но на пороге храма уже было много людей. И тогда спасать их бросилась женщина — ее называли блаженной Ириной.
Блаженная просила милостыню у храма, а когда появился мужчина с ружьем, она бросилась прямо на него и стала бить пакетами, которые были у нее в руках. Из-за замешательства стрелка люди, которые вышли из храма, успели забежать обратно.
Вера Маргунова была героиней фильма о захвате боевиками кизлярской больницы в 1996-м. Под огнем бандитов Гавриловна, как ее все звали, спасала раненых. Она тоже встала на пути кизлярского стрелка.
Халил Халилов убил пятерых ни в чем не повинных женщин. Похоронили их у стен храма Святого Георгия в Кизляре.
Отец Сергий, священник храма Георгия Победоносца в Кизляре: «Благодаря им мы живы. Я буду молиться за них всю жизнь».
Сергей Пресняков после первых выстрелов позвонил в полицию. Когда послышалась сирена, он снова стал кричать, отвлекать внимание на себя.
Сергей Пресняков: «Там памятник у нас есть, я за памятник встал и кричал ему: „Что, испугался? Трус с мужчинами воевать? Только с женщинами воюешь!“. Он еще раз в меня стрельнул».
Стрелок ранил несколько человек. Наталье Плетухиной хладнокровно отстрелил руку.
Когда прибыли правоохранители, сначала стрелок влепил заряд картечи в полицейский УАЗ. Потом в перестрелке тяжело ранил сержанта полиции, пытавшегося его остановить. Но Росгвардия загнала его в тупик.
Солтансаид Хизриев, старший сержант Росгвардии: «Он меня увидел, я из-за угла выглянул. Он на меня нацелил, и у него ружье ушло вниз, я получил ранение. Мы начали вести по нему огонь и ликвидировали его».
Сергей Пресняков: «Честно говоря, когда его убили, я его чуть ногой не ударил. Ребята говорят: „Да ты что опускаешься“».
Светлана Баймурзаева, жительница Кизляра: «Если у кого-то было в планах какие-то конфликты разжечь, это не получилось. Видимо, у этого человека не было национальности».
Владимир Васильев, врио главы Республики Дагестан: «Мы хорошо понимаем, какую цель преследовали враги развития Дагестана. Враги, которые хотели наше общество многонациональное столкнуть любым путем. Но у них это не получилось».
К пяти могильным крестам возле храма Георгия Победоносца приходят жители Кизляра, приезжают из других городов и сел, чтобы почтить память погибших женщин.
Подробности — в видеоматериале.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
Сергей успел усадить в машину свою престарелую маму и отогнать авто, а затем бросился обратно. Стрелок уже поднимался по лестнице к открытой двери храма.
Сергей Пресняков: «На эмоциях я кричал: „Стреляй в меня“».
Убийца так и не вошел в церковь. Но на пороге храма уже было много людей. И тогда спасать их бросилась женщина — ее называли блаженной Ириной.
Блаженная просила милостыню у храма, а когда появился мужчина с ружьем, она бросилась прямо на него и стала бить пакетами, которые были у нее в руках. Из-за замешательства стрелка люди, которые вышли из храма, успели забежать обратно.
Вера Маргунова была героиней фильма о захвате боевиками кизлярской больницы в 1996-м. Под огнем бандитов Гавриловна, как ее все звали, спасала раненых. Она тоже встала на пути кизлярского стрелка.
Халил Халилов убил пятерых ни в чем не повинных женщин. Похоронили их у стен храма Святого Георгия в Кизляре.
Отец Сергий, священник храма Георгия Победоносца в Кизляре: «Благодаря им мы живы. Я буду молиться за них всю жизнь».
Сергей Пресняков после первых выстрелов позвонил в полицию. Когда послышалась сирена, он снова стал кричать, отвлекать внимание на себя.
Сергей Пресняков: «Там памятник у нас есть, я за памятник встал и кричал ему: „Что, испугался? Трус с мужчинами воевать? Только с женщинами воюешь!“. Он еще раз в меня стрельнул».
Стрелок ранил несколько человек. Наталье Плетухиной хладнокровно отстрелил руку.
Когда прибыли правоохранители, сначала стрелок влепил заряд картечи в полицейский УАЗ. Потом в перестрелке тяжело ранил сержанта полиции, пытавшегося его остановить. Но Росгвардия загнала его в тупик.
Солтансаид Хизриев, старший сержант Росгвардии: «Он меня увидел, я из-за угла выглянул. Он на меня нацелил, и у него ружье ушло вниз, я получил ранение. Мы начали вести по нему огонь и ликвидировали его».
Сергей Пресняков: «Честно говоря, когда его убили, я его чуть ногой не ударил. Ребята говорят: „Да ты что опускаешься“».
Светлана Баймурзаева, жительница Кизляра: «Если у кого-то было в планах какие-то конфликты разжечь, это не получилось. Видимо, у этого человека не было национальности».
Владимир Васильев, врио главы Республики Дагестан: «Мы хорошо понимаем, какую цель преследовали враги развития Дагестана. Враги, которые хотели наше общество многонациональное столкнуть любым путем. Но у них это не получилось».
К пяти могильным крестам возле храма Георгия Победоносца приходят жители Кизляра, приезжают из других городов и сел, чтобы почтить память погибших женщин.
Подробности — в видеоматериале.
Вся последняя информация о стрельбе у храма в Кизляре, а также фото и видео с места
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