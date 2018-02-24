«Трус» в балаклаве: Родченков обвинил в допинг-махинациях весь мир

Информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков вновь сменил образ и теперь уже обвинил весь спортивный мир в мошенничестве с
допинг-пробами. Причем, со слов Родченкова, обманом занимаются чуть ли не все страны и международные федерации.
Как отмечает корреспондент НТВ Лиза Герсон, в интервью он постоянно повторял слово «трус». Так, по мнению Григория Родченкова, звучит по-английски слово «правда». Если действительно американцы его обрили и накачали силикона в губы, пора поработать над произношением. С таким мощным акцентом конспирация теряет смысл. «Трус» выдаст.
С другой стороны, акцент — единственное доказательство BBC, что они говорят с тем человеком. Но с таким же успехом они могли бы пообщаться с ним и по телефону. Все равно собеседника не видно. Но BBC, видимо, хотелось поиграть в кино про холодную войну. Странно, что их корреспонденту по пути на съемку не натянули наволочку на голову — было бы поживее.
Дэн Роан, корреспондент BBC: «О его безопасности так беспокоятся, что нам даже не сказали, куда нас везут».
Родченков сказал, что расстроится, если российские спортсмены пройдут на закрытии Олимпиады под государственным флагом. Это, по его мнению, будет означать гибель олимпийского движения.
Родченков также заявил, что спортивные федерации многих стран скрывают положительные допинг-пробы своих атлетов, поэтому их полномочия по проверке спортсменов должны быть переданы WADA. На вопрос, есть ли допинг в Великобритании, он похихикал в тряпочку и сказал «да». Но имен он не называл.
Похоже, что только спортсмены США могут быть спокойны. Про них Родченков ничего плохого не скажет. Ведь он, по сути, сидит в плену у американцев, которые перекроили ему не только жизнь, но, похоже, и физиономию тоже.
Кто был этот человек в балаклаве, доподлинно не знает никто. Можно только на слово поверить BBC, приняв за доказательство дикий акцент спикера и дикие же обобщения.
С другой стороны, акцент — единственное доказательство BBC, что они говорят с тем человеком. Но с таким же успехом они могли бы пообщаться с ним и по телефону. Все равно собеседника не видно. Но BBC, видимо, хотелось поиграть в кино про холодную войну. Странно, что их корреспонденту по пути на съемку не натянули наволочку на голову — было бы поживее.
Дэн Роан, корреспондент BBC: «О его безопасности так беспокоятся, что нам даже не сказали, куда нас везут».
Родченков сказал, что расстроится, если российские спортсмены пройдут на закрытии Олимпиады под государственным флагом. Это, по его мнению, будет означать гибель олимпийского движения.
Родченков также заявил, что спортивные федерации многих стран скрывают положительные допинг-пробы своих атлетов, поэтому их полномочия по проверке спортсменов должны быть переданы WADA. На вопрос, есть ли допинг в Великобритании, он похихикал в тряпочку и сказал «да». Но имен он не называл.
Похоже, что только спортсмены США могут быть спокойны. Про них Родченков ничего плохого не скажет. Ведь он, по сути, сидит в плену у американцев, которые перекроили ему не только жизнь, но, похоже, и физиономию тоже.
Кто был этот человек в балаклаве, доподлинно не знает никто. Можно только на слово поверить BBC, приняв за доказательство дикий акцент спикера и дикие же обобщения.
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