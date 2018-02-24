Канадские хоккеисты обыграли чехов в матче за бронзу Олимпиады

Хоккеисты сборной Канады стали бронзовыми призерами Олимпиады в Пхёнчхане, обыграв в матче за третье место чехов.
Встреча завершилась со счетом 6:4 (3:1, 0:0, 3:3) в пользу родоначальников хоккея. В составе победителей по дублю оформили Эндрю Эббетт (9-я и 46-я минуты) и Крис Келли (10, 50), по шайбе забросили Дерек Рой (16) и Войтек Вольский (56). Авторами голов у чехов стали Мартин Ружичка (10), Ян Коварж (47) и Роман Червенка (57, 58).
Накануне в полуфинале канадцы сенсационно уступили команде Германии, которая в день закрытия Олимпиады сразится за золото с российскими хоккеистами.
Нынешняя олимпийская бронза стала для сборной Канады третьей. Команда «кленовых листьев» является девятикратным победителем Олимпиад. Еще четыре раза они проигрывали в финале.
Накануне в полуфинале канадцы сенсационно уступили команде Германии, которая в день закрытия Олимпиады сразится за золото с российскими хоккеистами.
Нынешняя олимпийская бронза стала для сборной Канады третьей. Команда «кленовых листьев» является девятикратным победителем Олимпиад. Еще четыре раза они проигрывали в финале.
Зимняя Олимпиада в ПхёнчханеНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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