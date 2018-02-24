Гость из будущего рассказал, кто станет президентом России в 2030 году

Человек, который выдает себя за настоящего гостя из будущего, утверждает, что прибыл в 2018 год из
2030-го. Но самое главное, многие пользователи Интернета по всему миру вместо того, чтоб посмеяться над этими откровениями, неожиданно открыли от удивления рты.
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Гость из будущего, пожелавший остаться неизвестным и поэтому взявший псевдоним Ной, уверяет, что ученые научились перемещаться во времени еще 15 лет назад и просто держат это в тайне. А еще рассказывает о том, что нас всех ждет уже в ближайшее десятилетие: люди смогут летать на Марс, роботы начнут сами вести хозяйство, а президент США Дональд Трамп будет переизбран на второй срок.
Больше всего удивляет то, что человек, представляющий себя путешественником во времени, согласился пройти проверку на детекторе лжи, и полиграф подтвердил: он говорит правду. Ной рассказал, что пока его не уволили за дебош, он собирал разведданные о мексиканском картеле.
Ной Новак, путешественник во времени: «В 2030 году в Америке будет править первая чернокожая женщина-президент».
Корреспондент: «А как поживает Трамп в твоем времени?»
Ной Новак: «Он умрет в 2026 году».
Корреспондент: «А кто президент России в 2030 году?»
Что ответил гость из 2030-го на этот и другие вопросы о ближайшем будущем человечества — смотрите в материале программы «Центральное телевидение».
Больше всего удивляет то, что человек, представляющий себя путешественником во времени, согласился пройти проверку на детекторе лжи, и полиграф подтвердил: он говорит правду. Ной рассказал, что пока его не уволили за дебош, он собирал разведданные о мексиканском картеле.
Ной Новак, путешественник во времени: «В 2030 году в Америке будет править первая чернокожая женщина-президент».
Корреспондент: «А как поживает Трамп в твоем времени?»
Ной Новак: «Он умрет в 2026 году».
Корреспондент: «А кто президент России в 2030 году?»
Что ответил гость из 2030-го на этот и другие вопросы о ближайшем будущем человечества — смотрите в материале программы «Центральное телевидение».
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