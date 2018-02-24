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    Наркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда. криминал, наркотики и наркомания, расследование, фастфуд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНаркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда

    Наркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда

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    Наркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда

    Наркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда

    Наркотики в пиццерии: версии скандала в российской сети фастфуда

      Внимание многих российских СМИ в последние дни было приковано к громкой истории, в которой нашлось место и латиноамериканским наркокартелям, и спецслужбам, и даже муке, из которой делали основу для пиццы. Крупную российскую сеть фастфуда заподозрили в том, что выпечка и доставка «Маргарит», «Пепперони» и «Наполетано» — всего лишь прикрытие для «незаконного производства, сбыта и пересылки наркотических средств в особо крупных размерах».

      В ноябре 2017 года сотрудники пиццерии нашли в туалете спрятанный в техническом люке пакет с неизвестным веществом. Полиция выяснила: внутри — 550 граммов сильнейшего химического наркотика.

      Казалось бы, точка засвечена. Наркоторговцы не захотят снова терять товар и деньги. Но через два месяца кто-то снова спрятал в том же месте пакет с увеличенной дозой — 750 граммов. Между двумя находками в полицию приходит письмо. В нем известная сеть пиццерий прямо называется наркокартелем под вывеской фастфуда.

      И следователи, похоже, всерьез взялись за эту версию. Не стали устраивать засаду, ведь им показалось, что в их руки плывет настоящая акула наркобизнеса, глава картеля, настоящий дон Пеперрони. На допрос вызвали основателя крупнейшей в России сети пиццерий Фёдора Овчинникова.

      Фёдор Овчинников, основатель сети пиццерий: «Когда у тебя 300 пиццерий, там всегда что-то происходит: драки, какие-то другие вещи. Огромное количество событий».

      Полковник милиции в отставке Евшений Черноусов, имея за плечами многолетний опыт борьбы с наркотиками, выдвигает новую версию: это конкуренты. Вот еще один вариант развития событий: некто в Интернете «заказывает» не пиццу, а всю пиццерию. Наркотики покупает в так называемом черном Интернете, где отследить адрес покупателя невозможно.

      Подробнее — в материале корреспондента «Центрального телевидения» Михаила Богданова.

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