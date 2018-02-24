В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до ЧМ-2018. Нижний Новгород, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до ЧМ-2018

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В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до <nobr>ЧМ-2018</nobr>

В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до <nobr>ЧМ-2018</nobr>

    В Нижнем Новгороде начался обратный отсчет времени до начала чемпионата мира по футболу.

    Количество дней, часов, минут и секунд можно узнать на специальных часах — их запустили возле драматического театра города.

    Символическую кнопку нажали послы мундиаля от Нижнего Новгорода — бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.

    В момент старта часы показали 110 дней и чуть менее 4 часов до начала турнира.

    На групповом этапе ЧМ Нижний Новгород примет четыре матча: Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика.

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