В Нижнем Новгороде запустили обратный отсчет до ЧМ-2018

В Нижнем Новгороде начался обратный отсчет времени до начала чемпионата мира по футболу.

Количество дней, часов, минут и секунд можно узнать на специальных часах — их запустили возле драматического театра города.



Символическую кнопку нажали послы мундиаля от Нижнего Новгорода — бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин и олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.



В момент старта часы показали 110 дней и чуть менее 4 часов до начала турнира.



На групповом этапе ЧМ Нижний Новгород примет четыре матча: Швеция — Южная Корея, Аргентина — Хорватия, Англия — Панама, Швейцария — Коста-Рика.