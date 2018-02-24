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    В небе над Петербургом заметили «световые столбы»

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    • Фото: Мария Дмитриева / vk.com
    В небе над Петербургом заметили «световые столбы»

    В небе над Петербургом заметили «световые столбы»

    В небе над Петербургом заметили «световые столбы»
  • Фото: Мария Дмитриева / vk.com

    • Жители Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного природного явления — в небе над городом появились так называемые световые столбы.

    Обычно «световые столбы» можно увидеть на рассвете или на закате. Их появление связано с отражением света кристаллами, образовавшимися в холодном воздухе.

    Фотографиями необычного явления пользователи делятся в социальных сетях.

    #северноесияние #жизньпрекрасна #космос

    Публикация от  Irina Sichova (@irina.sichova)





    #гало #световойстолб #спб #мороз

    Публикация от Twins’ mommy. ИГ декретчицы. (@maslovskayastu)



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