В небе над Петербургом заметили «световые столбы»

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Санкт-Петербурга стали свидетелями необычного природного явления — в небе над городом появились так называемые световые столбы.
Обычно «световые столбы» можно увидеть на рассвете или на закате. Их появление связано с отражением света кристаллами, образовавшимися в холодном воздухе.
Фотографиями необычного явления пользователи делятся в социальных сетях.
Фотографиями необычного явления пользователи делятся в социальных сетях.
Световые столбы. Разновидность гало. Санкт-Петербург. Раннее утро 24.02.2018. #fromRussiaWithLove #Russia #SaintPetersburg #SPb #halo #световыеСтолбыСПб #галоСПб #гало #световыеСтолбы #фотоЖукова #фотографСПб #любимыйГород #КалининскийРайон #ГДР #МуринскийРучей #огниГорода #большиеГорода #репортажныйфотографСПб #Гражданка #Питер #СанктПетербург #зимавПитере
Световые столбы — одно из самых красивых явлений в атмосфере, когда, особым образом организованные, кристаллики льда в морозном воздухе преломляют свет так, что он кажется уходящей в небо полосой 🤗😍 #проспектпросвещения #световыестолбы #северноесияние #просвет #северпитера #winter #beautifull #spb #northernlights #cold
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