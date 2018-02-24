Ирина Салтыкова в студии НТВ рассказала, как экс-супруг заставил ее сделать два аборта

Ирина Салтыкова недавно приходила в студию «Секрета на миллион», чтобы высказать своему бывшему мужу все, что копила в себе 22 года. Но в этот раз певица решила открыть и другие свои сердечные тайны.
Певица рассказала о своей единственной 30-летней дочери Алисе, которая живет в Лондоне и планирует поступать в Оксфорд. Между Ириной и Алисой порой случаются ссоры, но с отцом девушка и вовсе не общается.
Ирина Салтыкова: «Я предполагаю, у что у нее на него большая обида. Она несколько попыток общения с ним делала, а он как-то не так отреагировал».
Мама Ирины Салтыковой Валентина Сапронова живет рядом с дочерью в Подмосковье. Их дома стоят рядом, и каждое утро мама готовит для певицы завтрак. Папа Ирины умер рано. Последние годы жизни он был частично парализован после инсульта — практически не мог ходить и не говорил.
Салтыкова вспомнила случай, когда отец вступился за нее, хотя был практически беспомощен. Ее муж Виктор Салтыков не обращал внимания на больного отца Ирины, когда тот временно жил у них, ведь мужчина практически не вставал с постели. Но когда папа Салтыковой увидел, как Виктор поднял на его дочь руку, он вскочил и едва не задушил зятя.
Ирина Салтыкова: «И после этого Салтыков боялся. После этого мы и разошлись, практически через два месяца».
Ссориться с Салтыковым они начали после первого года брака. Ирина находила свидетельства измен мужа. Кроме того, Виктор начал сильно выпивать, а потом и поднимать руку на жену. Когда он в первый раз избил Ирину, она сбежала из дома и уехала на такси. Но Салтыков выпросил прощение. Однако свою самую страшную женскую трагедию Ирина скрывала долгие годы. У нее могла быть не одна дочь, а трое детей.
Ирина Салтыкова: «Алиса — это моя первая беременность, слава богу. После этого я беременела с Салтыковым два раза. Второй раз я забеременела где-то через год после родов. Он отправил меня на аборт».
Третья беременность случилась через два года. Виктор Салтыков отправил ее одну в Тернополь к знакомому гинекологу. В Москву она вернулась в ужасном состоянии.
Ирина Салтыкова: «Второй аборт был для меня очень болезненным. Я четко помню каждую секунду. Я помню кровать, потолок. Все ужасное, все мрачное, все холодное. Вот такая была история. Я до сих пор простить не могу это ни себе, ни им».
После этого певица больше никогда не смогла забеременеть. Салтыкова призналась, что хотела бы поговорить с бывшим мужем о случившемся. Но между ними всегда мгновенно вспыхивали ссоры. За минувшие годы они единственный раз поговорили в студии «Секрета на миллион».
Ирина Салтыкова: «Он чувствует свою вину и боится из-за этого меня».
Но при этом певица утверждает, что не жалеет о браке с Виктором Салтыковым. Ведь благодаря этому родилась ее любимая дочь Алиса, которой она гордится.
Ирина Салтыкова: «Мне, конечно, жалко, что она у меня одна. Было бы у меня сейчас трое таких детей, вообще был бы кайф».
В финале в студии появился Михаил Гребенщиков, который вспомнил свою первую встречу с Салтыковой и рассказал, как она его разочаровала.
А в самом конце Салтыкову ждал конверт с секретом на миллион. В нем оказалось имя любимого мужчины Ирины Салтыковой, отношения с которым она скрывает от всех. Сам возлюбленный певицы ждал за кулисами. Решилась ли она открыть его имя? Ответ — в видеоматериале.
Ирина Салтыкова: «Я предполагаю, у что у нее на него большая обида. Она несколько попыток общения с ним делала, а он как-то не так отреагировал».
Мама Ирины Салтыковой Валентина Сапронова живет рядом с дочерью в Подмосковье. Их дома стоят рядом, и каждое утро мама готовит для певицы завтрак. Папа Ирины умер рано. Последние годы жизни он был частично парализован после инсульта — практически не мог ходить и не говорил.
Салтыкова вспомнила случай, когда отец вступился за нее, хотя был практически беспомощен. Ее муж Виктор Салтыков не обращал внимания на больного отца Ирины, когда тот временно жил у них, ведь мужчина практически не вставал с постели. Но когда папа Салтыковой увидел, как Виктор поднял на его дочь руку, он вскочил и едва не задушил зятя.
Ирина Салтыкова: «И после этого Салтыков боялся. После этого мы и разошлись, практически через два месяца».
Ссориться с Салтыковым они начали после первого года брака. Ирина находила свидетельства измен мужа. Кроме того, Виктор начал сильно выпивать, а потом и поднимать руку на жену. Когда он в первый раз избил Ирину, она сбежала из дома и уехала на такси. Но Салтыков выпросил прощение. Однако свою самую страшную женскую трагедию Ирина скрывала долгие годы. У нее могла быть не одна дочь, а трое детей.
Ирина Салтыкова: «Алиса — это моя первая беременность, слава богу. После этого я беременела с Салтыковым два раза. Второй раз я забеременела где-то через год после родов. Он отправил меня на аборт».
Третья беременность случилась через два года. Виктор Салтыков отправил ее одну в Тернополь к знакомому гинекологу. В Москву она вернулась в ужасном состоянии.
Ирина Салтыкова: «Второй аборт был для меня очень болезненным. Я четко помню каждую секунду. Я помню кровать, потолок. Все ужасное, все мрачное, все холодное. Вот такая была история. Я до сих пор простить не могу это ни себе, ни им».
После этого певица больше никогда не смогла забеременеть. Салтыкова призналась, что хотела бы поговорить с бывшим мужем о случившемся. Но между ними всегда мгновенно вспыхивали ссоры. За минувшие годы они единственный раз поговорили в студии «Секрета на миллион».
Ирина Салтыкова: «Он чувствует свою вину и боится из-за этого меня».
Но при этом певица утверждает, что не жалеет о браке с Виктором Салтыковым. Ведь благодаря этому родилась ее любимая дочь Алиса, которой она гордится.
Ирина Салтыкова: «Мне, конечно, жалко, что она у меня одна. Было бы у меня сейчас трое таких детей, вообще был бы кайф».
В финале в студии появился Михаил Гребенщиков, который вспомнил свою первую встречу с Салтыковой и рассказал, как она его разочаровала.
А в самом конце Салтыкову ждал конверт с секретом на миллион. В нем оказалось имя любимого мужчины Ирины Салтыковой, отношения с которым она скрывает от всех. Сам возлюбленный певицы ждал за кулисами. Решилась ли она открыть его имя? Ответ — в видеоматериале.
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