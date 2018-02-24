Час Волкова <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Час Волкова 16+
    •  
    «Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов

    «Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов

    1 комментарий
    «Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов

    «Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов

    «Ты супер!», выпуск третий: Дмитрий Фиронов

      15-летний Дмитрий Фиронов приехал в Москву из станицы Варениковская Краснодарского края.

      Мамы Дмитрия Фиронова не стало на пятый день после его появления на свет. Причина — передозировка наркотиками. Мальчик уверен: где-то у него есть кровные родственники, но почему-то он им не нужен. В полтора года Диму увидели его будущие приемные родители. Мальчик был слабым и замкнутым, но они сделали все, чтобы поставить его на ноги. Дмитрий говорит, что, когда повзрослеет, тоже заберет ребенка из детского дома.



      Дмитрий Фиронов поразил своими вокальными способностями членов жюри, исполнив лиричную песню «Березы». Игорь Крутой отметил, что мальчик не подражал другим певцам, а нашел свой стиль исполнения этой сложной композиции. А Юлианна Караулова назвала его исполнение душевным.



      Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru