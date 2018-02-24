В Госдуме напомнили США об их позоре

Заявления американского президента Дональда Трампа о целях США в Сирии и «позоре» России не имеют ничего общего с действительностью. Слово «позор» относится скорее к американской внешней политике, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
По мнению Слуцкого, мотивы заявления Трампа объясняются желанием США приписать себе победу над терроризмом, максимально занизив роль России и ее союзников.
Леонид Слуцкий: «Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.), появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке».
Депутат напомнил, что Россия, в отличие от возглавляемой США коалиции, действует в Сирии с разрешения законных властей. При этом американцы, по его словам, совершенно не заботятся о населении арабской республики, а лишь пытаются «разделить страну на части», сообщает РИА Новости.
Леонид Слуцкий: «Поэтому слово „позор“, считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь фейковой пробирки (экс-госсекретаря США — ред.) Колина Пауэлла».
По мнению парламентария, создается впечатление, что американцы до сих пор не поняли, что натворили.
Ранее американский президент Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране. Действия США в САР он связал с желанием уничтожить ИГ, после чего американцы «уйдут домой».
Леонид Слуцкий: «Однако это не имеет ничего общего с действительностью. Россия, в отличие от США, находится в Сирии, чтобы оказать помощь в борьбе с ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка — ред.), появлению которого, кстати, фактически способствовала Америка своей политикой на Ближнем Востоке».
Депутат напомнил, что Россия, в отличие от возглавляемой США коалиции, действует в Сирии с разрешения законных властей. При этом американцы, по его словам, совершенно не заботятся о населении арабской республики, а лишь пытаются «разделить страну на части», сообщает РИА Новости.
Леонид Слуцкий: «Поэтому слово „позор“, считаю, никак не вяжется с нашей деятельностью. Скорее, это позор США за раздробленную Ливию, которая фактически утратила государственность, за расчленение Югославии, за войну в Ираке, развязанную на основе лишь фейковой пробирки (экс-госсекретаря США — ред.) Колина Пауэлла».
По мнению парламентария, создается впечатление, что американцы до сих пор не поняли, что натворили.
Ранее американский президент Дональд Трамп осудил Россию и Иран за происходящее в Сирии и назвал «позором» действия Москвы и Тегерана в этой стране. Действия США в САР он связал с желанием уничтожить ИГ, после чего американцы «уйдут домой».
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