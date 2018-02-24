Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменского этапа Кубка мира по биатлону

Пятикратный олимпийский чемпион и лидер сезона Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.
Комментируя принципиальное решение сборных Чехии и США отказаться от поездки на этап в Тюмени, француз заявил, что лично он будет рад принять в нем участие.
Мартен Фуркад: «Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие. Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных».
Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта. По состоянию на 23 февраля свое участие в нем подтвердили 29 стран.
Фуркад, слова которого приводит AFP, также заявил, что выступает за появление российского флага на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.
Мартен Фуркад: «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».
Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться по итогам заседания исполкома МОК, проходящего в Пхёнчхане.
Мартен Фуркад: «Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие. Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных».
Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта. По состоянию на 23 февраля свое участие в нем подтвердили 29 стран.
Фуркад, слова которого приводит AFP, также заявил, что выступает за появление российского флага на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.
Мартен Фуркад: «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».
Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться по итогам заседания исполкома МОК, проходящего в Пхёнчхане.
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