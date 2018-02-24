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    Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменского этапа Кубка мира по биатлону

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменского этапа Кубка мира по биатлону

    Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменского этапа Кубка мира по биатлону

    Мартен Фуркад выступил против бойкота тюменского этапа Кубка мира по биатлону
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Пятикратный олимпийский чемпион и лидер сезона Мартен Фуркад выступил против бойкота этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени.

    Комментируя принципиальное решение сборных Чехии и США отказаться от поездки на этап в Тюмени, француз заявил, что лично он будет рад принять в нем участие.

    Мартен Фуркад: «Я считаю, что сохранение этапа Кубка мира в Тюмени — правильное решение. Я буду рад принять в нем участие. Моя позиция по допингу ясна. Русские, которые обманывают, — это не вся страна. Россия является поклонником биатлона, и я думаю, что не нужно наказывать российских болельщиков за поступки некоторых спортсменов их сборных».

    Этап в Тюмени будет заключительным в календаре Кубка мира нынешнего сезона и пройдет с 22 по 25 марта. По состоянию на 23 февраля свое участие в нем подтвердили 29 стран.

    Фуркад, слова которого приводит AFP, также заявил, что выступает за появление российского флага на церемонии закрытия Игр в Пхёнчхане.

    Мартен Фуркад: «Я считаю, что российские спортсмены, выступающие на Олимпиаде, имеют право пройти под своим флагом. Русские очень патриотичны, не думаю, что лишение их флага сможет повлиять на ситуацию с допингом. Есть много спортсменов из других стран, которые не смогли бы выступить на Олимпиаде, если бы к ним предъявлялись такие же строгие требования, как к русским».

    Вопрос о том, появится ли российский флаг на церемонии закрытия Олимпийских игр, должен решиться по итогам заседания исполкома МОК, проходящего в Пхёнчхане.

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