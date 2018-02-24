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    «Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева

    «Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева

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    «Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева

    «Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева

    «Ты супер!», выпуск третий: Алина Амеличева

      Алина Амеличева приехала на проект «Ты супер!» из города Николаевск-на-Амуре. 15-летняя участница давно занимается вокалом и решилась попробовать свои силы на шоу, ведь она всегда мечтала оказаться на большой сцене.

      Алина Амеличева не помнит своих родителей и того, как ей жилось дома. Но девочка знает, что и матери, и отцу не было никакого дела до своих пятерых детей. Ее самое первое воспоминание о том, как прежняя жизнь закончилась навсегда, — девочка попала в детский дом. Тогда Алине было всего три года. Братья и сестры оказались в разных интернатах, но они иногда общаются. А их родители умерли от туберкулеза.



      Алина Амеличева исполнила песню «Перелетная птица». Девочке не удалось раскрыть свой талант на сцене, но члены жюри поблагодарили ее за выступление и посоветовали больше заниматься вокалом.

      А за сценой девочку встретил ее брат Алексей, который преодолел более 8000 километров, чтобы поддержать сестру.



      Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

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