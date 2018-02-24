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    Пожар произошел в Российской детской клинической больнице в Москве

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    Пожар произошел в Российской детской клинической больнице в Москве

    Пожар произошел в Российской детской клинической больнице в Москве

    В одном из корпусов Российской детской клинической больницы в Москве произошел небольшой пожар.

    По предварительным данным, горел подоконник в учебном классе кафедры, в настоящее время возгорание потушено. Эвакуация не понадобилась.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП следуют около 15 пожарных расчетов.

    Источник: «Слабое задымление произошло в одном из корпусов Российской детской клинической больницы на Ленинском проспекте, дом 117».

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