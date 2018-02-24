Пожар произошел в Российской детской клинической больнице в Москве

В одном из корпусов Российской детской клинической больницы в Москве произошел небольшой пожар.
По предварительным данным, горел подоконник в учебном классе кафедры, в настоящее время возгорание потушено. Эвакуация не понадобилась.
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП следуют около 15 пожарных расчетов.
Источник: «Слабое задымление произошло в одном из корпусов Российской детской клинической больницы на Ленинском проспекте, дом 117».
Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, на место ЧП следуют около 15 пожарных расчетов.
Источник: «Слабое задымление произошло в одном из корпусов Российской детской клинической больницы на Ленинском проспекте, дом 117».
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