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    «Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

    «Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

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    «Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

    «Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

    «Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

      17-летняя Мехрона Гайбуллоева приехала на конкурс из Таджикистана. Девочка живет в Душанбе, и ради участия в проекте ей пришлось проделать большой путь.

      Мамы Мехроны Гайбуллоевой не стало 10 лет назад, у нее обнаружили рак. После маминой смерти девочка видела отца всего два раза, а потом узнала, что и он умер. Причиной смерти стал сердечный приступ. Мехрону и ее сестру взяла к себе тетя, но большая семья не сложилась. Полгода назад Мехрона ушла из дома, но теперь мечтает только об одном: обнять свою тетю и извиниться перед ней.



      Мехрона Гайбуллоева как будто привезла с собой частичку солнца из Таджикистана. На сцене девочка блистала. Она исполнила композицию «Драмы больше нет», получив одобрение всех четырех судей.



      Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.

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