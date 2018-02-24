«Ты супер!», выпуск третий: Мехрона Гайбуллоева

17-летняя Мехрона Гайбуллоева приехала на конкурс из Таджикистана. Девочка живет в Душанбе, и ради участия в проекте ей пришлось проделать большой путь.
Мамы Мехроны Гайбуллоевой не стало 10 лет назад, у нее обнаружили рак. После маминой смерти девочка видела отца всего два раза, а потом узнала, что и он умер. Причиной смерти стал сердечный приступ. Мехрону и ее сестру взяла к себе тетя, но большая семья не сложилась. Полгода назад Мехрона ушла из дома, но теперь мечтает только об одном: обнять свою тетю и извиниться перед ней.
Мехрона Гайбуллоева как будто привезла с собой частичку солнца из Таджикистана. На сцене девочка блистала. Она исполнила композицию «Драмы больше нет», получив одобрение всех четырех судей.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
Мехрона Гайбуллоева как будто привезла с собой частичку солнца из Таджикистана. На сцене девочка блистала. Она исполнила композицию «Драмы больше нет», получив одобрение всех четырех судей.
Новый выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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