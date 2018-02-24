«Ты супер!», выпуск третий: Яна Лоленко

13-летня Яна Лоленко из города Лиски Воронежской области мечтает стать врачом и помогать людям, но еще девочка любит петь. И на проекте «Ты супер!» она решилась продемонстрировать свой талант.
Мама Яны Лоленко умерла пять лет назад — у нее остановилось сердце. С тех пор девочка мечтает стать врачом, чтобы спасать людей. Яна вспоминает маму с улыбкой и очень по ней скучает, но она не чувствует себя одинокой — у нее есть любящие бабушка и дедушка. Ее отец живет в том же городе, но она знает только его имя и то, что он когда-то ее бросил.
Яна Лоленко исполнила песню «На „Титанике“». Мнения жюри разделились поровну. Для нее нашлась как похвала, так и замечания. Юлианна Караулова назвала выступление конкурсантки чистым и подчеркнула, что заметила только одну ошибку. А Виктор Дробыш признал, что на его решение повлиял выбор песни.
Поддержать девочку пришла певица Лолита Милявская, которая подарила девочке платье и пожелала счастья. Также исполнительница отметила, что девочке просто надо найти свою песню для успешных выступлений. После этого Лолита спела вместе с Яной.
Следующий конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
Яна Лоленко исполнила песню «На „Титанике“». Мнения жюри разделились поровну. Для нее нашлась как похвала, так и замечания. Юлианна Караулова назвала выступление конкурсантки чистым и подчеркнула, что заметила только одну ошибку. А Виктор Дробыш признал, что на его решение повлиял выбор песни.
Поддержать девочку пришла певица Лолита Милявская, которая подарила девочке платье и пожелала счастья. Также исполнительница отметила, что девочке просто надо найти свою песню для успешных выступлений. После этого Лолита спела вместе с Яной.
Следующий конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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