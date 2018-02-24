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    Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию. дети и подростки, драки и избиения, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВУстроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию

    Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию

    25 комментариев
    • Фото: Dostarkhan Bazarbaev / vk.com
    Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию

    Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию

    Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию
    • Фото: Dostarkhan Bazarbaev / vk.com

      • В Златоусте Челябинской области девочки-подростки устроили драку на глазах у десятков сверстников. В полиции изучают видеозапись избиения, которую выложили в Сеть.

      На кадрах видно, как две пары школьниц сцепились не на жизнь, а на смерть. Подростки катаются по снегу, а две другие колотят друг друга по лицу. Вокруг них собрались сверстники и дети помладше. Жестокое зрелище очень понравилось окружающим, которые громко кричали и подбадривали дерущихся. Инцидент произошел недалеко от учебного заведения. Его запечатлели на видео и на днях выложили в Интернет.

      Полиция Златоуста приступила к выяснению обстоятельств драки. Оказалось, что одна из девочек занимается единоборствами, — во время избиения она обмотала правую руку тканью. Кроме того, прояснилась причина конфликта: школьницы дрались из-за мальчиков.

      Как сообщает 74.ru, комиссия по делам несовершеннолетних провела беседу с зачинщицами драки. Проверка продолжается, правоохранители опрашивают других участников конфликта.

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