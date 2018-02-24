Устроивших бои без правил уральских школьниц вызвали в полицию

В Златоусте Челябинской области
девочки-подростки устроили драку на глазах у десятков сверстников. В полиции изучают видеозапись избиения, которую выложили в Сеть.
На кадрах видно, как две пары школьниц сцепились не на жизнь, а на смерть. Подростки катаются по снегу, а две другие колотят друг друга по лицу. Вокруг них собрались сверстники и дети помладше. Жестокое зрелище очень понравилось окружающим, которые громко кричали и подбадривали дерущихся. Инцидент произошел недалеко от учебного заведения. Его запечатлели на видео и на днях выложили в Интернет.
Полиция Златоуста приступила к выяснению обстоятельств драки. Оказалось, что одна из девочек занимается единоборствами, — во время избиения она обмотала правую руку тканью. Кроме того, прояснилась причина конфликта: школьницы дрались из-за мальчиков.
Как сообщает 74.ru, комиссия по делам несовершеннолетних провела беседу с зачинщицами драки. Проверка продолжается, правоохранители опрашивают других участников конфликта.
Полиция Златоуста приступила к выяснению обстоятельств драки. Оказалось, что одна из девочек занимается единоборствами, — во время избиения она обмотала правую руку тканью. Кроме того, прояснилась причина конфликта: школьницы дрались из-за мальчиков.
Как сообщает 74.ru, комиссия по делам несовершеннолетних провела беседу с зачинщицами драки. Проверка продолжается, правоохранители опрашивают других участников конфликта.
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