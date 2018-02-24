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    Из московского ТЦ вывели 100 человек из-за вспышки жировых отложений

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    Из московского ТЦ вывели 100 человек из-за вспышки жировых отложений

    Из московского ТЦ вывели 100 человек <nobr>из-за</nobr> вспышки жировых отложений

    Около 100 человек эвакуировали из торгового центра «Бум» на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.

    Источник: «Из-за вспышки жировых отложений в кафе „Мистер Фикс“ по адресу: улица Перерва, дом 43, строение 1 выведены 100 человек».

    Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.

    В то же время источник ТАСС сообщил, что масло вспыхнуло во фритюре, установленном на кухне в ресторане.

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