Из московского ТЦ вывели 100 человек из-за вспышки жировых отложений

Около 100 человек эвакуировали из торгового центра «Бум» на
юго-востоке Москвы. Об этом сообщил источник в экстренных службах города.
Источник: «Из-за вспышки жировых отложений в кафе „Мистер Фикс“ по адресу: улица Перерва, дом 43, строение 1 выведены 100 человек».
Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.
В то же время источник ТАСС сообщил, что масло вспыхнуло во фритюре, установленном на кухне в ресторане.
Детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются, передает РИА Новости.
В то же время источник ТАСС сообщил, что масло вспыхнуло во фритюре, установленном на кухне в ресторане.
Комментарии