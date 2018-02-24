«Ты супер!», выпуск третий: Эльвира Яхьяева

13-летняя Эльвира Яхьяева из Махачкалы решила покорить Москву с помощью своего вокального таланта.
Эльвире Яхьяевой обидно до слез, что мама не забрала ее в свою новую семью. Хотя девочка все понимает: так принято, это веками сложившаяся традиция — никаких детей от первого брака. Своего отца Эльвира никогда не видела, он исчез сразу после ее рождения. Но у Эли есть семья — ее забрала к себе тетя, сестра ее мамы.
Конкурсантка исполнила песню «Маленький принц». Виктор Дробыш признался, что был готов нажать кнопку сразу после первой же красиво взятой ноты. Выступление участницы произвело впечатление на всех членов жюри без исключения.
Поддержать Элю приехала ее землячка, которая училась в той же школе в Махачкале, — финалистка первого сезона «Ты супер!» Карина Исмаилова. Она преподнесла подарок Эльвире и рассказала о своих успехах после конкурса: Карина поступила в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства в Москве.
А после на сцену поднялись Игорь Крутой, Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, чтобы спеть вместе с Эльвирой.
Четвертый конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
Конкурсантка исполнила песню «Маленький принц». Виктор Дробыш признался, что был готов нажать кнопку сразу после первой же красиво взятой ноты. Выступление участницы произвело впечатление на всех членов жюри без исключения.
Поддержать Элю приехала ее землячка, которая училась в той же школе в Махачкале, — финалистка первого сезона «Ты супер!» Карина Исмаилова. Она преподнесла подарок Эльвире и рассказала о своих успехах после конкурса: Карина поступила в Государственное музыкальное училище эстрадного и джазового искусства в Москве.
А после на сцену поднялись Игорь Крутой, Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, чтобы спеть вместе с Эльвирой.
Четвертый конкурсный день вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в следующую субботу, 3 марта, в 20:00.
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